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「逐玉」暴紅代價？鮮肉演員林沐然傳降級轉學 學霸人設翻車

娛樂新聞組／即時報導
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林沐然在「逐玉」中飾演「隨元青」一角。(取材自微博)
林沐然在「逐玉」中飾演「隨元青」一角。(取材自微博)

憑藉古裝劇「逐玉」中「隨元青」一角人氣暴漲的20歲新生代男星林沐然，正逢事業上升期，沒想到因一紙轉學公告意外登上熱搜。這位曾以藝考「三料第一」成績考入中央戲劇學院的學霸男星，被爆出申請從中戲本科轉入湖南藝術職業學院專科就讀，消息曝光後立刻引發網友譁然，更掀起「到底發生什麼事」瘋狂猜測。

童星出身的林沐然，2024年不僅拿下中央戲劇學院、上海戲劇學院表演專業雙料第一，還奪得中國傳媒大學播音主持男生組第一，被視為演藝圈少見的學霸型藝人。後來他選擇進入中戲就讀，未料才入學不到2年，卻傳出準備轉往湖南藝術職業學院專科。

據湖南藝術職業學院5月發布的公告，林沐然以「祖父母年事已高、身體欠佳，需要就近照顧」為由，申請從中央戲劇學院2024級表演本科轉入該校戲劇影視表演專科。由於林沐然高考成績達437分，遠高於該校專科錄取標準，因此程序上符合規定。

然而公告曝光後，網友很快發現疑點重重。有人指出，林沐然近期人正在橫店拍攝新劇「煙雨神遊記」，7月還將投入新劇「一念江南」拍攝，工作行程排得滿滿當當，與「回湖南照顧祖父母」的說法似乎存在落差。加上網傳其家庭條件優渥，不少網友質疑，「真要照顧長輩，為何非得放棄中戲？」

更讓外界好奇的是，林沐然所就讀的「動作表演專業」，正是由動作巨星吳京牽頭創辦的首屆班級，該專業目前已停止招生。隨著討論升溫，網上甚至出現各種猜測，有人懷疑他因「逐玉」暴紅後戲約激增，長期請假拍戲導致學業出現問題，才會考慮轉學保留學生身分。不過相關說法均未獲證實。

眼見風波越演越烈，林沐然工作室終於發表聲明止血，表示「此前相關轉學事宜已全面停止」，未來將綜合考量藝人發展與學業規劃，穩步推進後續安排，感謝外界關心與理性討論。

值得注意的是，在聲明發布後，湖南藝術職業學院官網原先刊登的轉學公告也已撤下，讓整起事件更添話題性。雖然轉學計畫最終喊停，但林沐然這場「學霸轉專科」風波已成為近期娛樂圈最受關注的熱搜之一。

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