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奚夢瑤、何猷君法國莊園辦婚禮 谷愛凌讚「最美新娘」

娛樂新聞組／綜合報導
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奚夢瑤(左)與何猷君補辦夢幻婚禮。（取材自微博）
奚夢瑤(左)與何猷君補辦夢幻婚禮。（取材自微博）

6月1日，澳門賭王之子何猷君與超模奚夢瑤在法國百年莊園舉辦主題為「承諾如約而至」的婚禮，兩人的一雙兒女擔任花童，現場星光雲集。奚夢瑤在Instagram曬出了婚禮歡迎晚宴照片，兩人與賭王四太梁安琪、奚夢瑤父母、一雙兒女一起合照，現場十分溫馨有愛。中美混血的奧運冠軍谷愛凌也現身，並在社交平台稱讚奚夢瑤為「最美新娘」。

何猷君與奚夢瑤已領結婚證多年，由於考慮到父親的身體狀況，何猷君當時並未舉辦婚禮。隨著何鴻燊的去世，他堅持為父親守孝三年，如今終於決定補辦這場遲來七年的婚禮。

奚夢瑤(左)與何猷君在法國百年莊園辦婚禮。（取材自微博）
奚夢瑤(左)與何猷君在法國百年莊園辦婚禮。（取材自微博）

婚禮前歡迎晚宴於5月31日在法國多維勒莊園舉行。在奚夢瑤曬出的照片中，6歲長子何廣燊穿黑西裝、4歲女兒Romee著粉紗裙擔任花童。兩人的孩子看來遺傳了奚夢瑤的基因，小小年紀就身材高挑。何猷君的目光則始終沒有離開妻子的臉龐，奚夢瑤和孩子們在場內自拍，一家四口在看來相當幸福。

四太梁安琪(左起)、何猷君、奚夢瑤與爸媽父母、一雙兒女合照。（取材自奚夢瑤Ins...
四太梁安琪(左起)、何猷君、奚夢瑤與爸媽父母、一雙兒女合照。（取材自奚夢瑤Instagram）

歡迎晚宴以「家庭團聚」為核心理念，呼應何猷君堅持七年補辦婚禮的諾言。晚宴開始前，奚夢瑤與父母、婆婆及丈夫一同迎賓。四太站在兒子身邊，眼神裡滿是笑意，這是她第一個兒子結婚的大日子，她顯然非常高興，四太共有五個孩子，只有何超盈已經結婚，因此這場婚禮對她來說意義非凡。

奚夢瑤穿著Dior 2026春夏高定藍色蝴蝶結禮服，佩戴Graff百萬珠寶亮相，顯得膚白貌美，優雅靈動，藏不住貴氣，半紮髮造型更添溫柔。

來賓包括多名知名人士。谷愛凌身穿McQueen禮服出席，她和奚夢瑤在現場合照，並在社交平台稱讚奚夢瑤為「最美新娘」。王嘉爾專程從行程中抽身，飛赴法國參加婚禮。

奚夢瑤與谷愛凌合照。（取材自奚夢瑤Instagram）
奚夢瑤與谷愛凌合照。（取材自奚夢瑤Instagram）

歡迎晚宴整體氛圍輕鬆自然。（取材自微博）
歡迎晚宴整體氛圍輕鬆自然。（取材自微博）

此次歡迎晚宴以溫馨私密為主，未邀請媒體，照片多由賓客分享，整體氛圍輕鬆自然。

奚夢瑤與何猷君相差6歲，兩人的緣分據傳始於何猷君姊姊何超盈牽線，後來2017年一起參加戀愛實境節目「愛的時差」擦出愛火，節目結束後正式交往。2019年5月，何猷君在上海一間商場舉辦盛大求婚儀式，同年7月，領證結婚。數月後，奚夢瑤生下長子，成為賭王家族第三代中的首位男孫，之後夫妻倆又迎來女兒誕生，湊成一兒一女。

雖然外界長期以「嫁入豪門」形容奚夢瑤，但她多次公開表示：「我嫁的不是豪門，我嫁的是愛情」。

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