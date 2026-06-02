我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

癌細胞已擴散至骨頭 妻：拜登終生得與癌症共存

米其林一口氣推北美50佳 包括這家台菜等加州9家上榜

譚詠麟最後巡演內容曝光 將花3年好好說再見

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
76歲「校長」譚詠麟宣布將展開最後一輪巡迴演唱會。（取材自鳳凰網娛樂）
76歲「校長」譚詠麟宣布將展開最後一輪巡迴演唱會。（取材自鳳凰網娛樂）

76歲「校長」譚詠麟近日在受訪時紅了眼眶，並首度鬆口談及退休計畫。唱了近六十年的他，宣布將花費三年時間舉辦最後一輪巡迴演唱會，等所有場次全部結束，他剛好79歲，正好兌現了當年「唱到80歲」對歌迷的承諾，好好跟所有人說再見。

網易號「小曙說娛」報導，這場告別巡演被命名為「刻骨銘心」世界巡迴演唱會終極篇。按照規畫，演唱會將於2026年9月從香港紅磡起步，一連開滿十場，隨後展開全球巡演。據悉，譚詠麟對這次的謝幕非常看重，特別邀請好友劉德華與李克勤聯手打造謝幕歌曲，歌名就叫「我在意」，字句中全是對歌迷大半輩子相伴的感謝。

回顧譚詠麟長達58年的音樂生涯，他18歲組樂隊正式踏入演藝圈，隨後與鍾鎮濤等人組建溫拿樂隊打響名氣。溫拿解散單飛初期，他曾歷經一段低谷，直到1984年憑藉「霧之戀」、「愛的根源」、「愛情陷阱」三張專輯橫掃各大音樂獎項，並連續四年拿下十大勁歌金曲「最受歡迎男歌星」，坐穩樂壇頂流位置。

在事業巔峰期，他曾毅然宣布不再領取競爭類音樂獎項，希望把機會留給年輕人。此後，他更獲得香港樂壇最高榮譽「金針獎」，親眼見證並參與了香港樂壇的黃金時代。

然而，將近六十年的高強度演出讓譚詠麟滿身舊傷，如今體力已不比當年，演完一場都需要長時間休養。其次，他多年來因忙於拚事業，陪伴家人的時間極少；如今兒子已在加拿大從事金融業，妻子年邁，他希望能在接下來的日子裡多陪伴家人。除此之外，譚詠麟也希望趁著自己狀態還好時體面退場，將最完美的舞台樣子留給歌迷。

對於退休後的具體生活，譚詠麟表示自己並不會徹底消失於公眾視野，只是不再舉辦大規模的商業售票巡演。若是未來有公益活動需要，他依然會二話不說出場，也可以為老歌迷辦些近距離的小型聚會。其餘的時間，他打算全留給自己、家人與老友，過著釣魚、踢球、喝茶的平淡日子，坦然接受從萬眾矚目的樂壇校長到尋常老人的身分轉變。

香港 退休 劉德華

上一則

未得獎曾心生嫉妒 丁寧直面內心惡魔才釋懷

下一則

張杰翻唱醉拳 成龍變臉：求你別唱了

延伸閱讀

Energy停工…2場個唱照樣秒殺 蕭景鴻感性發聲

Energy停工…2場個唱照樣秒殺 蕭景鴻感性發聲
「隔天無法下床」翁倩玉再挑戰 為歌迷破例唱兩天

「隔天無法下床」翁倩玉再挑戰 為歌迷破例唱兩天
蕭景鴻單飛 搶先Energy宣布雙喜 等24年感性發聲

蕭景鴻單飛 搶先Energy宣布雙喜 等24年感性發聲
苦盼29年 五月天阿信終於獻出第一次 言承旭、吳建豪、周渝民狂告白

苦盼29年 五月天阿信終於獻出第一次 言承旭、吳建豪、周渝民狂告白

熱門新聞

「藏海傳」男主角肖戰眼神全是戲。(圖／中視提供)

肖戰、孫儷入圍白玉蘭獎 胡歌「客串」意外擠進影帝名單

2026-05-26 00:38
向太大讚古天樂「真的很偉大」。(記者王聰賢／攝影)

古天樂20歲出獄「連頭都不敢抬」只能拍爛片 向太讚一手爛牌打成好牌

2026-05-27 23:00
呂良偉表示自己總結過，逆齡分四個層次，缺一不可。（取材自小紅書）

70歲像39歲？ 呂良偉被質疑做醫美、戴假髮 親曝驚人逆齡法

2026-05-27 08:00
「藏海傳」中，肖戰飾演「藏海」。圖／愛爾達電視 提供

肖戰首度挑戰致命腹黑男 片場被導演下禁令：全程不准笑

2026-05-25 09:41
經典日劇「長假」至今仍被粉絲津津樂道。(取材自豆瓣電影)

經典日劇「長假」曝選角祕辛 木村拓哉搭山口智子竟非首選

2026-05-26 02:19
黃百璐（右）今年初放手讓兒女離開德國跟著爸爸赴美。（取材自臉書）

名模華麗轉身變德國工程師 黃百璐年薪9萬美元 放手兒女赴美

2026-05-30 18:04

超人氣

更多 >
喻虹淵嫁周渝民淡出10年回歸 二度就業親揭沒婚禮、不生二胎原因

喻虹淵嫁周渝民淡出10年回歸 二度就業親揭沒婚禮、不生二胎原因
藝人紛退演250周年慶典 川普怒喊取消另辦：我人氣超過貓王

藝人紛退演250周年慶典 川普怒喊取消另辦：我人氣超過貓王
生活不易許多人做副業賺錢 年薪15萬也兼職

生活不易許多人做副業賺錢 年薪15萬也兼職
南卡華裔店主槍殺14歲非裔少年 獲判無罪

南卡華裔店主槍殺14歲非裔少年 獲判無罪
維州5死巴士公司有封路未減速肇禍前科 華人老闆神隱

維州5死巴士公司有封路未減速肇禍前科 華人老闆神隱