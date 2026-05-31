香港影帝遭控「吻戲伸舌頭」揩油 兒子護航「他連我生日都忘」

夏雨近年過著半退休生活。(取材自微博)

82歲香港 資深演員夏雨近日捲入爭議風波。曾以經典港劇「溏心風暴」奪下TVB視帝的他，日前遭資深電影人劉定堅翻出數10年前拍戲往事，指控他在拍攝吻戲時疑似出現「伸舌頭」越界行為。

劉定堅近日在節目中提到，事件發生於數10年前一部愛情短劇拍攝期間。當時36歲的夏雨與27歲的新人女星高妙思飾演情侶，劇中有親密吻戲橋段。劉定堅表示，自己當年曾與導演一同在剪接室檢視素材，意外發現吻戲畫面似乎有異狀。

他透露，當時兩人反覆逐格觀看畫面，認為夏雨疑似在拍攝過程中出現伸舌動作，因此留下深刻印象。劉定堅進一步表示，高妙思當年剛入行不久，個性單純內向，面對突發狀況可能來不及反應，因此讓他事後回想起來仍感到相當震驚。

隨著事件發酵，夏雨的兒子黃奕晨近日受訪時也首度回應。他認為，早年電視圈拍攝節奏相當緊湊，演員往往在時間壓力下完成演出，不排除因現場溝通不足而產生誤會。

黃奕晨也表示，父親如今已82歲，記憶力大不如前，平時甚至連家人的生日都可能忘記，因此應該很難記得數十年前拍戲時的細節。他認為外界不妨將這件事視為演藝圈陳年趣聞，不必過度解讀。目前相關指控仍停留在劉定堅個人的說法，包含夏雨及高妙思在內的其他當事人，至今尚未公開回應或證實事件經過。