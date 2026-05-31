我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

40萬學貸太難還 紐約醫用兒時興趣大賺外快

男子買車遭車商事後加價 付不起 車子竟不見了

香港影帝遭控「吻戲伸舌頭」揩油 兒子護航「他連我生日都忘」

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
夏雨近年過著半退休生活。(取材自微博)
夏雨近年過著半退休生活。(取材自微博)

82歲香港資深演員夏雨近日捲入爭議風波。曾以經典港劇「溏心風暴」奪下TVB視帝的他，日前遭資深電影人劉定堅翻出數10年前拍戲往事，指控他在拍攝吻戲時疑似出現「伸舌頭」越界行為。

劉定堅近日在節目中提到，事件發生於數10年前一部愛情短劇拍攝期間。當時36歲的夏雨與27歲的新人女星高妙思飾演情侶，劇中有親密吻戲橋段。劉定堅表示，自己當年曾與導演一同在剪接室檢視素材，意外發現吻戲畫面似乎有異狀。

他透露，當時兩人反覆逐格觀看畫面，認為夏雨疑似在拍攝過程中出現伸舌動作，因此留下深刻印象。劉定堅進一步表示，高妙思當年剛入行不久，個性單純內向，面對突發狀況可能來不及反應，因此讓他事後回想起來仍感到相當震驚。

隨著事件發酵，夏雨的兒子黃奕晨近日受訪時也首度回應。他認為，早年電視圈拍攝節奏相當緊湊，演員往往在時間壓力下完成演出，不排除因現場溝通不足而產生誤會。

黃奕晨也表示，父親如今已82歲，記憶力大不如前，平時甚至連家人的生日都可能忘記，因此應該很難記得數十年前拍戲時的細節。他認為外界不妨將這件事視為演藝圈陳年趣聞，不必過度解讀。目前相關指控仍停留在劉定堅個人的說法，包含夏雨及高妙思在內的其他當事人，至今尚未公開回應或證實事件經過。

香港

上一則

英歌手Dua Lipa正式升格人妻 婚禮地點曝光 還要飛義大利辦第2場

下一則

劉德華60歲妻狀態曝光 朱麗蒨超市被捕獲 濃密黑髮網驚：根本少女

延伸閱讀

袁詠儀曾被電視台冷凍…質疑劇本衝辦公室理論 激怒高層無戲可拍

袁詠儀曾被電視台冷凍…質疑劇本衝辦公室理論 激怒高層無戲可拍
古天樂坐牢黑歷史被挖 遭貼「劣跡藝人」標籤封殺邊緣 網怒批揭瘡疤

古天樂坐牢黑歷史被挖 遭貼「劣跡藝人」標籤封殺邊緣 網怒批揭瘡疤
藏不住了？周也當街「撩衣熱吻」神秘男…網友狂猜是「23歲鮮肉演員」

藏不住了？周也當街「撩衣熱吻」神秘男…網友狂猜是「23歲鮮肉演員」
70歲凍齡像39歲 呂良偉不藏私公開「哥的養生祕訣」

70歲凍齡像39歲 呂良偉不藏私公開「哥的養生祕訣」

熱門新聞

「藏海傳」男主角肖戰眼神全是戲。(圖／中視提供)

肖戰、孫儷入圍白玉蘭獎 胡歌「客串」意外擠進影帝名單

2026-05-26 00:38
向太大讚古天樂「真的很偉大」。(記者王聰賢／攝影)

古天樂20歲出獄「連頭都不敢抬」只能拍爛片 向太讚一手爛牌打成好牌

2026-05-27 23:00
「藏海傳」中，肖戰飾演「藏海」。圖／愛爾達電視 提供

肖戰首度挑戰致命腹黑男 片場被導演下禁令：全程不准笑

2026-05-25 09:41
某夜的胡歌。（取材自微博）

胡歌被確診為「早F晚E」 粉絲心疼：不用那麼完美

2026-05-24 07:00
呂良偉表示自己總結過，逆齡分四個層次，缺一不可。（取材自小紅書）

70歲像39歲？ 呂良偉被質疑做醫美、戴假髮 親曝驚人逆齡法

2026-05-27 08:00
經典日劇「長假」至今仍被粉絲津津樂道。(取材自豆瓣電影)

經典日劇「長假」曝選角祕辛 木村拓哉搭山口智子竟非首選

2026-05-26 02:19

超人氣

更多 >
美國綠卡原籍申請又轉彎 國安部澄清「看個案」2類人較受影響

美國綠卡原籍申請又轉彎 國安部澄清「看個案」2類人較受影響
中餐館半夜遭突襲 16人被ICE抓捕 背後牽扯大案

中餐館半夜遭突襲 16人被ICE抓捕 背後牽扯大案
自駕計程車在美街頭愈來愈常見 荒謬事件卻一籮筐

自駕計程車在美街頭愈來愈常見 荒謬事件卻一籮筐
長者這些行為恐失紅藍卡醫保 後果嚴重 還需終身罰款

長者這些行為恐失紅藍卡醫保 後果嚴重 還需終身罰款
維州5死數十傷大車禍 華人巴士司機被控過失殺人

維州5死數十傷大車禍 華人巴士司機被控過失殺人