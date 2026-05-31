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哭了 粉絲擠破玻璃門見血 張凌赫活動喊卡霸氣賠機票住宿全包了

記者陳慧貞／即時報導
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張凌赫原出席品牌活動，因人潮過多改為線上直播。（取材自微博）
張凌赫原出席品牌活動，因人潮過多改為線上直播。（取材自微博）

28歲中國頂流男神張凌赫憑藉古裝劇「逐玉」爆紅，所到之處萬人空巷，31日他原訂出席廣西南寧某百貨商場眼鏡品牌活動，豈料，由於人潮眾多，甚至擠迫商場玻璃門，導致數名粉絲見血，活動也緊急喊卡，改為線上直播，對此，張凌赫工作室在晚間發文致歉，並決定全額補償粉絲為追星的交通住宿費損失。

這場活動原訂31日下午兩點舉行，但活動前一晚已有大批粉絲拉著行李箱、折疊凳於商場外通宵排隊等候，一到當日上午更多人潮蜂擁而至，將商場各入口擠得水洩不通，前面的人想搶頭香、後面的人推擠，一度擠到玻璃門應聲碎裂，現場尖叫聲四起，玻璃碎了一地，還有不少粉絲遭波及見血，一等營業時間一到，商場門打開，大批粉絲踩著碎玻璃狂奔竄入，還有人被擠在門邊，露出驚恐表情，現場雖有保安人員維持秩序，但場面依然失控，現場民眾目睹險象環生，直呼：「太可怕了，好嚇人！」

張凌赫這場活動，主辦方基於安全考量，最後決定取消，改為線上直播，也令從前一晚即通宵排隊的民眾苦等14小時落空。對此，張凌赫工作室發文表示，「原定於今日出席的品牌活動臨時調整，由此給各位帶來不便，我們深表歉意。」對於粉絲懷著愉快心情遠道而來，最終卻失落難過、敗興而歸，工作室也表達：「我們與大家的心情一樣，同樣對此感到受傷和抱歉。」文中更指出，粉絲為此次追張凌赫所產生的機票、高鐵、酒店、車費等交通住宿損失，均由張凌赫及工作室進行全額補償，請粉絲於6月3日上午前填妥相關資料，預計6月中將完成所有賠償。

張凌赫決定包辦粉絲追星所有損失，貼文一出，引來大批網友狂讚，紛紛留言：「天啊 看到要哭出來」、「不是哥哥的問題，但是他卻承擔了所有，上天入地都找不到這麼好的哥哥」、「真的沒想到是張凌赫站出來兜底，太冤枉也太意外了，這種格局真的很大」網路一片好評不斷。

張凌赫南寧活動，粉絲不顧地上玻璃碎片狂奔湧入。（取材自微博）
張凌赫南寧活動，粉絲不顧地上玻璃碎片狂奔湧入。（取材自微博）

張凌赫為活動喊卡及粉絲受傷等致歉，同時決定全額賠償粉絲損失。（取材自微博）
張凌赫為活動喊卡及粉絲受傷等致歉，同時決定全額賠償粉絲損失。（取材自微博）

張凌赫活動，粉絲擠破玻璃門，碎片落一地。（取材自微博）
張凌赫活動，粉絲擠破玻璃門，碎片落一地。（取材自微博）

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