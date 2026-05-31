王菲戴閃鑽、情侶裝現身謝霆鋒演唱會 「愛的視角」洩56歲真實狀態

王菲（左三）坐在看台包廂觀看謝霆鋒演唱。（取材自微博）

歌手王菲 與謝霆鋒 這段相差11歲、橫跨26年的「鋒菲戀」，歷經分合、各自婚嫁後，12年前世紀復合，至今感情依舊穩定甜蜜。近日謝霆鋒於北京鳥巢舉辦演唱會，王菲低調現身力挺男友，不過她並未坐在最受矚目的VIP搖滾區，而是被安排在看台包廂區，意外掀起網友熱烈討論。

演唱會期間，有觀眾捕捉到王菲現身觀眾席，只見她綁著俐落丸子頭，身穿簡單白色上衣，身旁則坐著多年好友俞飛鴻。雖然她已56歲，但仍維持極佳逆齡狀態，且氣質出眾，巨星光芒完全藏不住。

王菲一身休閒打扮現身謝霆鋒演唱會。（取材自微博）

值得一提的是，王菲此次並未被安排在最靠近舞台的VIP區，而是坐在看台包廂。有眼尖粉絲發現，她所在的位置正好位於提詞機上方區域，謝霆鋒只要抬頭望向觀眾席，便能輕易直視王菲身影。不少網友認為這樣的安排別具巧思，直呼這根本是專屬兩人「愛的視角」。

王菲坐在看台包廂觀看謝霆鋒演唱。（取材自微博）

演唱會上，謝霆鋒演唱兩人的定情歌曲「玉蝴蝶」時，更換上一身與王菲同色系白T，巧合的是，王菲也被拍到無名指戴著醒目鑽戒，再度引發外界許多聯想。相關畫面曝光後，網友紛紛留言表示：「他倆今天還穿情侶裝」、「王菲居然像一個追星小迷妹」、「王菲看起來好害羞、好像小女人的感覺」、「眼神裡全都是愛」。

謝霆鋒一身白與王菲的白T相呼應。（取材自微博）

回顧兩人的愛情故事，王菲與謝霆鋒於2000年被拍到世紀牽手畫面，戀情正式曝光，之後更曾一起刺上愛的刺青。然而兩人之後分手，各自展開人生新篇章。謝霆鋒與張柏芝結婚育有兩子；王菲則與李亞鵬步入婚姻，育有女兒。未料在2014年雙雙恢復單身後，兩人再度重逢，上演轟動華語娛樂圈的「世紀復合」。「鋒菲戀」跨越多年時光考驗的愛情，一路走來始終維持最初的悸動，也讓不好粉絲既感動又祝福。