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譚詠麟唱了60年 鬆口退休計畫：兌現「唱到80歲」承諾

娛樂新聞組／即時報導
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76歲「校長」譚詠麟宣布將展開最後一輪巡迴演唱會。（取材自鳳凰網娛樂）
76歲「校長」譚詠麟宣布將展開最後一輪巡迴演唱會。（取材自鳳凰網娛樂）

76歲「校長」譚詠麟近日在受訪時紅了眼眶，並首度鬆口談及退休計畫。唱了近六十年的他，宣布將花費三年時間舉辦最後一輪巡迴演唱會，等所有場次全部結束，他剛好79歲，正好兌現了當年「唱到80歲」對歌迷的承諾，好好跟所有人說再見。

網易號「小曙說娛」報導，這場告別巡演被命名為「刻骨銘心」世界巡迴演唱會終極篇。按照規畫，演唱會將於2026年9月從香港紅磡起步，一連開滿十場，隨後展開全球巡演。據悉，譚詠麟對這次的謝幕非常看重，特別邀請好友劉德華與李克勤聯手打造謝幕歌曲，歌名就叫「我在意」，字句中全是對歌迷大半輩子相伴的感謝。

回顧譚詠麟長達58年的音樂生涯，他18歲組樂隊正式踏入演藝圈，隨後與鍾鎮濤等人組建溫拿樂隊打響名氣。溫拿解散單飛初期，他曾歷經一段低谷，直到1984年憑藉「霧之戀」、「愛的根源」、「愛情陷阱」三張專輯橫掃各大音樂獎項，並連續四年拿下十大勁歌金曲「最受歡迎男歌星」，坐穩樂壇頂流位置。

在事業巔峰期，他曾毅然宣布不再領取競爭類音樂獎項，希望把機會留給年輕人。此後，他更獲得香港樂壇最高榮譽「金針獎」，親眼見證並參與了香港樂壇的黃金時代。

然而，將近六十年的高強度演出讓譚詠麟滿身舊傷，如今體力已不比當年，演完一場都需要長時間休養。其次，他多年來因忙於拚事業，陪伴家人的時間極少；如今兒子已在加拿大從事金融業，妻子年邁，他希望能在接下來的日子裡多陪伴家人。除此之外，譚詠麟也希望趁著自己狀態還好時體面退場，將最完美的舞台樣子留給歌迷。

對於退休後的具體生活，譚詠麟表示自己並不會徹底消失於公眾視野，只是不再舉辦大規模的商業售票巡演。若是未來有公益活動需要，他依然會二話不說出場，也可以為老歌迷辦些近距離的小型聚會。其餘的時間，他打算全留給自己、家人與老友，過著釣魚、踢球、喝茶的平淡日子，坦然接受從萬眾矚目的樂壇校長到尋常老人的身分轉變。

香港 退休 劉德華

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