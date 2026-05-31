腦癌惡化擴散？ 蔡一傑揭真實健康狀態稱「我很好」

蔡一傑表示自己現在狀態很好。（取材自IG）

香港 天團草蜢成員蔡一傑2024年透露罹患腦癌，接受開顱手術後，他的健康狀況受外界矚目。近日有網友在茶餐廳巧遇他，當時他略顯疲態，卻被報導癌細胞擴散、病情惡化，他終於不忍了，直接在IG發聲曝最新病況。

今年是草蜢成軍40周年，在香港紅磡體育館舉辦7場「Grasshopper Three In Love草蜢演唱會2026」，還邀請陳慧琳、張學友、郭富城等大咖當嘉賓，蔡一傑在台上又唱又跳，絲毫看不出病況惡化。

他也在演唱會上分享罹癌、治療的過程，表示接受開腦手術隔天，醫生跟他說「你的癌症 擴散了」，他坦言打擊很大，但一直都沒有放棄，繼續接受治療，目前狀況還不錯。

只是近日港媒報導，有網友在香港茶餐廳捕獲野生蔡一傑，他戴著黑色棒球帽、穿著短褲，獨自坐在餐廳一角，身形清瘦，說他狀態很差。

蔡一傑5月30日在IG貼出自己在健身房運動的影片，表示：「請大家不要相信那些失實的報導，我本人非常健康，每日做運動，吃得好，睡得飽，不知道他們為何要報道這些有何居心，令每一個關心。我的人現在變為擔心。 真的對不起大家，我很好請放心。」