男星爆虞書欣大學就整形？ 粉絲曬對比照護主

虞書欣被爆料整形，粉絲曬照對比。（取材自微博）

大陸娛樂圈頂流95後小花虞書欣 ，近日被昔日好友潘宥誠直播爆料，句句毒舌，稱她原生臉不好看，從大學就整形，還說當年玩遊戲，虞書欣要他貼身保護，結果害自己被她粉絲網暴。相關話題霸榜熱搜榜首，引來全網吃瓜。虞書欣粉絲則貼出她早期與近照對比圖反擊，稱虞書欣沒整形，只是妝容變精緻了，並嘲諷潘宥誠「與其靠抹黑別人博眼球，不如好好提升自己的業務能力」。

據網易報導，5月29日下午，演員潘宥誠的一場直播直接把「潘宥誠曝虞書欣整容」的話題送上熱搜榜首，昔日校友反目成仇，這瓜吃得大批網友目瞪口呆。

潘宥誠在直播時被網友追問虞書欣的外貌變化，他脫口而出：「你以為她沒整嗎？從我們上大學那會兒就開始整了」，還順帶吐槽了一句「原生臉不好看」 。話一出口，直播間評論區直接炸穿，消息迅速擴散到全網。

虞書師和潘宥誠是杭州電子科技大學的正宗校友，2016年還一起參加過「一年級·畢業季」，當時在節目裡，兩人關係好得被形容像連體嬰，互動超有愛，被觀眾稱為「最佳售後好友」。不料才過幾年，怎麼就變成了「背後捅刀」的關係？

據報導，潘宥誠在直播裡還翻出了當年綜藝的舊帳，說橄欖球遊戲環節，虞書欣主動要求他貼身保護，結果事後他反被虞書欣粉絲網暴稱他和虞書欣「離得太近」，並指責對方利用「小作精」人設炒作 。

潘宥誠的爆料立刻引來虞書欣粉絲的反擊，秒發虞書欣童年至成年對比照，證明其五官輪廓一致，變化源於嬰兒肥消退與妝造升級；其本人僅承認熱瑪吉保養，否認動刀整容。

粉絲們還光速扒出了當年的節目原片，發現根明明是潘宥誠主動提出要保護虞書欣，最後虞書欣還在遊戲中受了傷，堅持帶傷完成比賽，反倒是潘宥誠的說法被鏡頭狠狠打臉，並質疑潘宥誠缺乏實質證據；網友們還發現，潘宥誠近一年多一直在各種場合吐槽虞書欣，抱怨她走紅後疏遠舊友、不肯幫自己宣傳新劇，動機疑似就是在藉此蹭頂流小花的熱度。