白敬亭、宋軼穿同款馬甲、同健身房 復合還是蹭熱度？

白敬亭和宋軼被爆料復合了。（取材自微博）

白敬亭 和宋軼因合作電視劇「長風渡」傳出假戲真做，後來又被傳已經分手，但兩人始終未對外公開證實。5月31日，有網友爆料稱兩人復合了，並貼出兩人疑穿同款馬甲、同健身房打卡、去了同一個公園的足跡圖，「曝白敬亭宋軼復合了」又再衝上了微博 熱搜第一。不少粉絲寄予祝福，但也有網友稱「從沒證實過在一起又何來分手」，並質疑兩人打卡照相似疑是有人在蹭熱度。

據網易報導，5月30日，有網友稱白敬亭和宋軼現身上海松江區廣富林文化遺址公園的同一家健身房，並身穿同款馬甲，被部分粉絲視為「破鏡重圓」信號。有網友再翻出，他們還疑似去了同一處公園，走了相同的石板路，似更進一步印證了復合傳聞。

網友比對白敬亭和宋軼疑穿過同樣的馬甲。（取材自微博）

不過隨後有網友發布大量對比圖，質疑復合傳聞，包括兩人所穿的馬甲細節不符，宋軼所穿款式與白敬亭5月初舊款存在logo位置、壓膠工藝等差異，實為網購仿款；健身房是係酒店公共設施，無專屬屬性，而且兩個人所在的健身房照片中能比對出好幾處監控攝像頭和設備擺放位置的不同，看來似並不是同一間；兩人現身公園看來是同一張椅子，但背景等細節仍有差異，無法證明兩人多次同款打卡。

而且，有網友指出，白敬亭和宋軼的社交平台帳號目前仍是互相取關，互動為零，若真已復合，為何沒有蛛絲馬跡可循？

網友比對白敬亭和宋軼疑去過同一間健身房。（取材自微博）

白敬亭和宋軼於2022-2023年合作「長風渡」後，被拍到疑同居、見家長還在巴黎牽手，全網默認戀情但未官宣。2024-2026年初，兩人互動銳減，2025年社交零交集；2026年2月雙方互相取關，宋軼更換微博背景圖。兩人始終未曾公開證實戀情和分手相關傳言。

目前，白敬亭仍未回應傳聞，他正宣傳暑期檔電影「特立獨行」及正劇「戰爭和人」。宋軼投入新劇「醫生榮譽」預熱，官方粉絲帳號引導關注作品。