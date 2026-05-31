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王菲赴謝霆鋒演唱會 無名指戴閃亮鑽戒 網友紛猜1件事

娛樂新聞組／綜合報導
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王菲被拍到現身男友謝霆鋒在北京鳥巢的演唱會。（視頻截圖）
王菲被拍到現身男友謝霆鋒在北京鳥巢的演唱會。（視頻截圖）

謝霆鋒復合近12年的天后王菲近日現身北京鳥巢演唱會，王菲紮著丸子頭、一身簡約白T恤，低調隱身於舞台提詞器上方的觀眾席，全程隨音樂晃動身體，聽到兩人的定情曲「玉蝴蝶」等曲目時嬌羞捂嘴微笑，謝霆鋒只要看向提詞器，就能與王菲視線交會，粉絲直呼好浪漫。此外，眼尖的網友發現王菲無名指疑似戴了鑽戒，在夜晚非常閃亮，話題衝微博熱搜，網友紛猜測「兩人領證了」？

▲ 影片來源：YouTube平台＠samuelredfield（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

據網易報導，5月30日，王菲現身謝霆鋒北京鳥巢演唱會中，她選擇避開前排VIP區域，和陳魯豫、俞飛鴻等幾個朋友一起站在四樓的包廂裡給謝霆鋒加油，偶爾與身旁的俞飛鴻或工作人員低語，毫無明星架子。有網友一度誤將戴棒球帽站著舞動的俞飛鴻認作王菲，後來發現站在她身後、用白色螢光棒擋住臉的人才是王菲，顯示她的低調。

謝霆鋒在演唱會中。（視頻截圖）
謝霆鋒在演唱會中。（視頻截圖）

王菲沒戴口罩，一直站著看謝霆鋒演出，和俞飛鴻一起隨著音樂跳舞，偶爾用手機拍謝霆鋒，陪著男友一起唱。據眼尖粉絲發現，謝霆鋒表演時多次望向王菲所在方位，尤其在演唱兩人定情曲「玉蝴蝶」時，舞台配合歌詞意象釋放機械蝴蝶群，現場氛圍推向高潮。一直躲在暗處的王菲，不時捂嘴，嬌羞的笑著，王菲座位似經過精心安排，謝霆鋒只要看向提詞器就能與她視線交會，被形容為「無聲的默契」。

不過也有網友質疑謝霆鋒「對親子陪伴不足」，稱當他在台上與王菲隔空相望並為「玉蝴蝶」哽咽時，與張柏芝所生的兩個兒子坐在普通看台區；而王菲身處VIP包廂，被工作人員悉心照料。對此，謝賢的回應頗具深意：「張柏芝永遠是我們謝家人」，並計畫將90%遺產交她管理用於孫子成長。

天后王菲被拍到嬌羞現身男友謝霆鋒在北京鳥巢的演唱會。（取材自微博）
天后王菲被拍到嬌羞現身男友謝霆鋒在北京鳥巢的演唱會。（取材自微博）

微博 王菲 謝霆鋒

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