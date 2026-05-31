「九品芝麻官」李蓮英成絕響 87歲劉洵逝 羅家英慟：大師又少一個

有「千面如來」美名的香港資深演員兼戲曲教育家劉洵，驚傳離世，享壽87歲。(取材自微博)

香港 影壇的「黃金配角」、有著「千面如來」美譽的資深演員兼京劇 及粵劇大師劉洵先生，驚傳於29日在香港安詳辭世，享壽87歲。其師弟、香港金像獎男星羅家英隨後在社群平台上發文證實這項噩耗，字裡行間滿是不捨與深切哀悼，痛惜「京劇老一輩的大師又少一個」。

綜合噓！星聞、文匯報報導，劉洵1939年出生於北京，6歲便進入京劇科班苦練，曾師從李萬春、蓋叫天等傳奇大師。他14歲即代表出國演出，並在中國京劇院任教長達20多年。1980年他選擇隻身赴港發展，並在香港演藝學院擔任國戲曲課程統籌及藝術指導，培育戲曲與表演人才，於2021年4月，劉洵獲香港演藝學院頒授榮譽院士，成就再獲肯定。

劉洵於1980年代獲導演徐克邀請在電影「刀馬旦」中擔任戲曲指導，繼而進軍影壇。劉洵曾演出多部經典電影作品，其中憑「笑傲江湖」中飾演陰柔狠辣的東廠太監「古金福」，入圍提名香港電影金像獎最佳男配角。

劉洵一生深耕戲曲教育，汪明荃、尤聲普等粵劇名伶都曾受其指點。羅家英更在悼文中感念：「我後半生的藝術成就脫胎換骨，皆賴劉老師之功。」

除了在戲曲界的崇高地位，劉洵最為觀眾熟知的，莫過於他在徐克導演電影中形形色色的神級演技。他47歲才初涉影壇，卻憑藉深厚的戲曲功底，展現出「無鬍子演正派、貼鬍子演反派」的百變實力。無論是「九品芝麻官」中囂張跋扈的太監李蓮英、「新龍門客棧」裡邪氣逼人的賈廷，還是「黃飛鴻」系列中正氣凜然的黃麒英，他都能完美駕馭，在影迷心中留下「好人成佛、壞人成魔」的經典印記。他演繹亦正亦邪角色爐火純青，獲稱譽為「千面如來」。如今大師辭世，不僅令戲曲界痛失重要傳承者，也讓許多影迷感嘆，一個陪伴無數人成長的經典身影正式謝幕，

近十年來，劉洵雖受身體衰老困擾，仍心繫青年演員的傳承，直至生命最後階段。如今大師遠去，業界紛紛痛悼這位橫跨京劇、粵劇與國片三界的「活遺產」殞落，讓大批網友感嘆「童年回憶的經典符號又少了一個」。

劉洵曾在演藝學院任教，一生扶掖後輩，為藝術傳承。羅家英感慨：「他的離世，京劇老一輩的大師又少一個，香港粵劇受益不淺，永遠懷念他，劉老師，我很難過，還想著與你飲茶、吃飯，可惜，老天不給我機會，你一路走好，早登仙界。」