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演「主角」被封戀愛腦鼻祖？ 竇驍：演戲為體驗生命

娛樂新聞組／綜合報導
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竇驍在「主角」中飾演的劉紅兵，被網友戲稱為「戀愛腦鼻祖」。(取材自微博)
竇驍在「主角」中飾演的劉紅兵，被網友戲稱為「戀愛腦鼻祖」。(取材自微博)

電視劇「主角」近日引發觀眾熱烈討論，劇中由竇驍飾演的「劉紅兵」一角，因「提溜著相機、西裝革履滿世界捧場」的行徑，被網友戲稱「戀愛腦鼻祖」。對此，竇驍受訪時說，劉紅兵的愛情主打一種「入室搶劫般」的熱烈直白，但在這些手段之下，「是一顆不計回報的真心」。

新京報報導，竇驍22歲憑藉張藝謀導演「山楂樹之戀」中的「老三」橫空出世，形象乾淨青澀。16年後，張藝謀擔任「主角」監製，兩人再度重逢。面對深沉內斂的「老三」與野蠻外放、市儈卻深情的「劉紅兵」之間的對比，竇驍直言自己心態已完全不同，無法再複製當年的青澀。

報導提到，竇驍清晰感受到時代變遷對演員生態的衝擊。當年張藝謀囑咐他「沉默是金」，要求演員保持距離感與神祕感；然而在當下「不營業就會被遺忘」的流量漩渦中，演員生存狀態已發生巨變。不過，竇驍對此展現出極強的免疫力，不僅不執著於營銷，更是「微信拖延症末期患者」。

對於未來發展，竇驍自認「玩心太重，毫無規畫」，接戲頻率有意識地放慢。他強調自己是個徹頭徹尾的「體驗派」，拍攝「狼圖騰」時在內蒙待了8個月學會騎馬、呼麥；拍「破風」前的封閉式訓練，摔了11次終於拿到專業賽道證書。

「圈子裡有些人演戲是為了紅，有些人是為了拿獎，有些則是為了賺錢。而對於我來說，演戲只是為了『體驗』。」竇驍說，每演完一部戲，生命就會多出一個未見的切面，這比外在名利更讓他著迷。

身處名利場，面對外界對其婚姻與感情的種種流言，竇驍顯得氣定神閒，直言皆是「無中生有」，完全沒有必要挨個澄清。

私底下的竇驍十分真性情，平時最喜歡看卡通片，甚至曾在大年初一獨自看「白蛇：緣起」時被配樂感動到痛哭流涕。他強調自己過日子完全「看心情」，沒有什麼比心情更重要。

接下來，竇驍想爭取演「喜劇」，渴望挑戰「比較逗、煩惱比較大」的人物。

「有些人，這一生是為了目標，而我是為了沿途的風景。」竇驍比喻，他出發不是只盯著目的地，而是為了看沿途的風景，即使中途有意外，那就迫降了再起來接著走。這位信奉「心情至上」的旅人，正大步向前，怡然自得地做著自己生命裡最清醒的主角。

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