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「杉杉來了」真夫妻結婚13年了 「封月、言清」掀回憶殺

娛樂新聞組／綜合報導
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張楊果而(前)、百克力已結婚13年。(取材自微博)
張楊果而(前)、百克力已結婚13年。(取材自微博)

由張翰、趙麗穎主演的電視劇「杉杉來了」2014年播出至今已經12年，仍是不少粉絲心目中的甜寵劇代表。近日，「杉杉來了真夫妻結婚13年了」登上熱搜，勾起無數劇迷的青春回憶。原來，劇中飾演「封月」與妹夫「言清」的演員張楊果而、百克力，在現實中是一對真正的恩愛夫妻。日前，兩人為慶祝結婚13周年，特別推出深度播客節目分享婚姻感悟。

百克力與張楊果而2013年10月步入婚姻殿堂，隔年便共同客串「杉杉來了」。當時正值新婚時期的兩人，將戲外的恩愛狀態自然帶入角色當中，至今仍是觀眾心目中的「國民CP」。隨著兩個兒子陸續出生，他們也從二人世界進階為溫馨四口之家。

在近期合作的播客節目「我們有救了」中，百克力與張楊果而罕見地向大眾吐露13年婚姻的保鮮祕訣。百克力提出獨特的「漸近線」理論，他把婚姻比喻為一條「無限趨近滿分的漸近線」，坦言在婚姻初期、特別是生育過後，彼此也曾面臨磨合期，必須透過不斷調整來找到平衡。為了保持情感同頻、避免分歧，夫妻倆建立起深度信任，雙方手機互看毫無祕密，視彼此為生命中最好的朋友。

同時，他們堅持保留「深夜對話」習慣，在睡前坦誠交流日常悲喜。張楊果而感性地表示，婚姻並非靠浪漫堆砌，而是在充滿煙火氣的日常中，直面矛盾並互相包容，雙方必須保持同頻成長，才能走得長遠。

隨著「杉杉來了」近年在影音平台重新上架，不少年輕觀眾再次入坑，劇中不少經典橋段與CP也重新被討論。而「封月、言清是真夫妻」的消息，更意外掀起一波回憶殺。不少劇迷直呼，「原來當年嗑到的CP是真的」。

趙麗穎

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