拍戲意外摔馬 檀健次迅速自救 粉絲怒劇組1個月出包3次

檀健次拍戲意外墜馬，幸無大礙。(視頻截圖)

「長相思」走紅男星檀健次 拍攝新劇「何不同舟渡」意外墜馬，他雙手緊抓韁繩並側身滑下馬背減緩衝力，並果斷扔掉手中長矛防止自傷，現場檢查確認未受傷又繼續拍攝。大批網友讚他敬業，但劇組1個月內發生3次安全事故，讓粉絲氣炸，要求劇組道歉並公開究責。

檀健次事後在微博 報平安，強調事件純屬意外，為劇組緩頰。

綜合紅星新聞、網易報導，檀健次當天在橫店拍攝古裝劇「何不同舟渡」戰場戲時，現場汽車鳴笛導致馬匹受驚失控，把他甩下馬背，檀健次迅速自救，成功消弭一場禍事。

報導指出，檀健次墜落瞬間，果斷扔掉手中長矛，雙手緊抓韁繩強制減速，並側身滑下馬背減緩衝擊力。落地後迅速翻滾遠離馬群，主動脫離危險區域。醫護人員檢查確認他無骨折等外傷，僅短暫休整後便繼續拍攝。

當晚檀健次發微博說明「剛剛的事情只是意外，不是任何人導致的……身體沒有大礙，也懇請大家不要過度傳播不實消息」、「請大家放心，我會照顧好自己的」。

該聲明被認為是為劇組緩頰，全文未提及劇組安全管理問題，似在淡化劇組責任歸屬。粉絲紛紛把矛頭指向「何不同舟渡」劇組，稱這次墜馬事件已是該劇組一個月內的第三次安全事故，要求該劇組完成三項整改要求。