離婚3年…章子怡、汪峰罕見同場 出席女兒音樂會零互動

章子怡現身女兒音樂會。(取材自小紅書)

金馬影后章子怡 2015年與大陸歌手汪峰結束8年婚姻，但兩人對孩子的陪伴並沒有減少。近日女兒醒醒舉辦鋼琴演奏會，兩人更是一同現身會場，低調同場的畫面也掀起關注。

汪峰對女兒演出顯得格外興奮，演出前便先在社群發文替愛女打氣，「醒寶，我和姊姊弟弟們都在等著你出場呢，期待，加油！我們都在，愛你」，直呼全家人都已經準備好等待她登台，希望她放輕鬆、好好享受舞台。

而在醒醒終於登台演奏「克萊門蒂C大調小奏鳴曲．第三樂章」後，汪峰親自去後台送花，並送手寫卡片鼓勵，父愛滿滿，之後他又忍不住再度發文分享身為父親的感動。

相較於汪峰在社群上的熱情發文，章子怡則選擇安靜坐在觀眾席後方，默默記錄女兒的重要時刻。當天她以簡約大地色系穿搭現身，戴著墨鏡坐在後排位置，懷裡抱著兒子，靜靜欣賞女兒演出過程。維持一貫低調內斂的作風。

最受關注的是，章子怡、汪峰這對前夫妻雖然共同出席同個場合，但全場幾乎沒有任何互動，沒有刻意同框，也沒有公開交流，只是一起陪伴女兒的重要時刻。

不少網友認為，兩人雖然婚姻結束，卻仍努力維持成熟的共同育兒關係。