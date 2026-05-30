領證7年、育2子…何猷君、奚夢瑤6月法國辦盛大婚禮

領證7年後，何猷君與奚夢瑤6月1日將在法國舉辦盛大婚禮。(取材自微博)

澳門 前賭王何鴻燊的兒子何猷君與大6歲的內地超模奚夢瑤2019年領結婚證，目前育有兩子，由於一直沒辦婚禮， 這對「姐弟戀」的負面傳言滿天飛，還因聯姻等質疑被罵上熱搜。扛了7年流言後，兩人近日終於決定6月1日在法國舉辦婚禮，9月回澳門辦家族答謝宴，兌現當年的承諾。

31歲的何猷君不僅是豪門後代，還是數學天才，考進美國麻省理工學院（MIT），3年就讀完4年學業，成為校史上最年輕的金融碩士。畢業後他赴上海創業，如今是星競威武集團董事長兼聯席CEO，同時也是亞洲最年輕的那斯達克上市公司創辦人之一，是不折不扣的科技新貴。

37歲的女主角奚夢瑤是前「維多利亞的祕密（Victoria's Secret）」天使超模，多次登上國際頂級時尚周。網易報導，兩人2017年傳戀情，被目擊同遊澳門及日本；2018年，兩人上戀愛實境綜藝「愛的時差」戀情迅速升溫；2019年，何猷君包下上海一整座商場，鋪滿99999朵玫瑰求婚，幾個月後兩人就曬出結婚證，同年10月奚夢瑤生下大兒子，2021年又生女兒湊成好字。

兩人一直未舉行婚禮，奉子成婚、功利聯姻等傳聞不斷，還有人為奚夢瑤生完孩子就被冷落抱不平。據了解，婚禮不是不辦，而是賭王何鴻燊2020年離世，照家族規矩要守孝三年，不能大辦喜慶儀式，何猷君當時承諾婚禮一定會辦，絕不讓奚夢瑤受委屈。

據報導，兩人官宣的婚禮定6月1日兒童節在法國舉辦，主題叫「承諾如約而至」。婚禮的伴手禮上面印著兩人英文名的縮寫「M&M」(Mario & Ming)，並寫著「謝謝你們為我們的故事駐足，願和你分享此刻的愛與歡欣」。法國儀式辦完之後，9月還會回澳門辦家族答謝宴。