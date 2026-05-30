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關係生變？ 李晨：白鹿是開心果擔當 兩人不只同事

娛樂新聞組／即時報導
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白鹿因「奔跑吧」爭議，社交平台掉粉嚴重。(取材自微博)
白鹿因「奔跑吧」爭議，社交平台掉粉嚴重。(取材自微博)

中國女星白鹿在綜藝節目「奔跑吧」的互動畫面，引發「不尊重前輩」李晨等爭議；近日李晨受訪時稱白鹿是開心果擔當，並表示大家常聚會，群裡也常聊天，白鹿總冒泡，關係早不只是同事了，這種相處模式讓人覺得舒服。相關話題上了熱搜。

綜合媒體報導，早前節目中，白鹿在遊戲環節向躺在地上的李晨潑水，一段約5秒鐘的片段被單獨截出並大量轉傳，部分網友因此質疑她「違反遊戲規則」及「不尊重前輩」。

數據顯示，爭議話題白鹿短短1個月粉絲狂掉近100萬。報導指出，流出的短影片缺乏完整前因後果，造成外界誤解，李晨本人未曾公開表達不滿，鄭愷也在直播中表示「都是兄弟，別想太多」。

近日李晨爆料跑男團私下關係非常好，大家經常聚會和聊天，而白鹿在群組裡總是愛冒泡，是大家的「開心果」。而針對近期外界猜測兩人關係生變的流言，李晨直接轉發宣傳白鹿的新作，以實際行動力破不和傳聞，證明兩人關係依然融洽。

報導指出，在「奔跑吧」節目中合作多年，李晨表示彼此建立了深厚的摯友關係，早已不僅是普通同事。

李晨是綜藝「奔跑吧」的前輩。(取材自微博)
李晨是綜藝「奔跑吧」的前輩。(取材自微博)

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