「九品芝麻官」李公公劉洵辭世 享壽87歲

劉洵在「九品芝麻官之白麵包青天」中飾演大太監李蓮英，憑藉獨特的眼神與腔調塑造鮮明角色形象，廣受觀眾認可。(取材自極目新聞)

據新浪網報導，香港 資深演員劉洵辭世，享壽87歲。消息傳出後，引發影迷不捨，藝人羅家英也發文表達哀悼之意。

劉洵1939年4月10日出生於北京市，畢業於中國戲曲學校，自幼投身戲曲藝術，6歲開始學習京劇 ，14歲即隨中國藝術團赴海外演出。1980年赴香港發展後，曾在香港演藝學院擔任講師，並出任中國戲曲課程統籌及藝術指導，長期致力於戲曲教育與傳承。

1986年，劉洵在電影「刀馬旦」中擔任戲曲指導，並客串演出，正式踏入影壇。1990年參演「笑傲江湖」，首次飾演太監角色，並憑此片入圍第10屆香港電影金像獎最佳男配角。同年，他在「倩女幽魂2：人間道」中的精彩演出，也讓觀眾留下深刻印象。

其後，劉洵陸續出演「殭屍至尊」、「倩女幽魂3：道道道」、「新龍門客棧」等作品，其中在「新龍門客棧」飾演東廠廠花賈丁一角備受關注。1994年，他在「九品芝麻官之白麵包青天」中飾演大太監李蓮英，憑藉獨特的眼神與腔調塑造鮮明角色形象，廣受觀眾認可。

自2000年起，劉洵逐漸淡出演藝圈，鮮少接演影視作品，轉而投入戲曲創作與推廣工作。

劉洵近年影視演出部分，「風再起時」、「見怪」等作品於2022年至2023年間上映。2019年，他獲香港演藝學院頒授榮譽院士，以表彰其多年來在戲曲藝術及表演領域的貢獻。