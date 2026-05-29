「知否」作者又一神作影視化 包上恩狠嗆周翊然像「陰濕男鬼」

周翊然（右）戀上包上恩。(愛爾達提供)

古裝武俠劇「江湖夜雨十年燈」由周翊然、包上恩領銜主演，改編自人氣作家「關心則亂」的同名小說，這也是他繼「知否知否應是綠肥紅瘦」、「星漢燦爛」後，又一部被影視化的作品，並找來「墨雨雲間」導演侶皓吉吉親自執導。

故事講述出身名門正派、卻自帶「成魔體質」的落英谷谷主之女「蔡昭」（包上恩 飾），被迫前往天下第一宗拜師，意外邂逅隱姓埋名、忍辱負重的魔教少主「慕清晏」（周翊然 飾）。在詭譎多變、正邪對立的江湖中，兩人攜手撕破武林眾生的「假面」，展開一場雙強救贖、突破世俗桎梏的宿命之戀。

過去以青春校園劇「當我飛奔向你」爆紅、穩坐「純愛男神」寶座的周翊然，此次迎來演藝生涯重大突破。「江湖夜雨十年燈」不僅是他首度主演武俠古裝劇，也是第一次詮釋性格隱忍孤傲、腹黑毒舌的「魔教少主」角色。他在劇中的「戰損造型」令人驚豔，更在情感濃烈的哭戲中，展現極具張力的演技轉變。

而女主角「蔡昭」則由備受矚目的新銳小花包上恩飾演。原著中的蔡昭雖實力不凡，卻是個只想「吃飽喝足」的佛系女俠。包上恩在劇中的造型清冷、英氣十足，被大批網友盛讚「美得毫無死角，深具古典武俠風韻」。

「江湖夜雨十年燈」也是兩位主角首次合作。包上恩受訪時提到，合作前曾看過周翊然的作品，覺得他是個很有氛圍感的「溫柔學長」；合作後才發現，他其實可能性非常多、反差也很大。

周翊然則笑說：「一開始覺得她就是個很可愛、很有『妹妹感』的女孩子，但真正開始對戲後，發現她的眼神其實可以非常狠、非常有張力。」他也直呼，這種反差出現在可愛女生身上相當難得。

當被問及若未來二搭現代劇，最想挑戰什麼題材時，周翊然興奮表示自己「超級愛開車」，很希望能演「痞帥賽車手」，還吐槽包上恩只能演「修車工程師」；包上恩則反擊，笑稱周翊然眼神病嬌，非常適合演「陰濕男鬼」。兩人互相吐槽的逗趣互動，也讓粉絲直呼超可愛。