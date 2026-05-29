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爆款年代劇「小巷人家2」曝劇情 網擔憂：別丟了煙火氣

娛樂新聞組／綜合報導
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「小巷人家2」確認由原班人馬全員回歸。(取材自微博)
「小巷人家2」確認由原班人馬全員回歸。(取材自微博)

2024年掀起全網追劇狂潮的年代劇「小巷人家」近日迎來重磅喜訊。在「2026芒果春夏生長大會」上，湖南衛視與芒果TV正式官宣「小巷人家2」啟動，並確認由原班人馬全員回歸。導演張開宙也親臨招商會現場，提前為期待已久的劇迷劇透了第二季的全新劇情脈絡，消息一出隨即登上熱搜，引發熱烈討論。

「小巷人家」講述70年代末，蘇州棉紡廠家屬區小巷裡，莊家、林家、吳家三個家庭在時代變遷中的家庭生活與命運，故事聚焦莊超英（郭曉東飾）、黃玲（閻妮飾）與林武峰（李光潔飾）、宋瑩（蔣欣飾）兩家人從「鄰里互助」到「共度時艱」的細膩故事與煙火溫暖。

該劇大結局時，兩家人的孩子已長大成人，據了解，第二季的故事將時間線推進至20世紀90年代後期，隨著改革開放深化與下海熱潮奔湧，敘事重心將正式從長輩組的家長里短，轉移到年輕一代的奮鬥與情感變遷。劇情將採取雙線並行，一方面聚焦於莊圖南（范丞丞飾）與李佳（盧昱曉飾）南下投身時代洪流的創業主線；另一方面則圍繞林棟哲（王安宇飾）與莊筱婷（關曉彤飾）步入婚姻後的現實生活。

在原著小說故事已在第一部完結情況下，續集將完全考驗編劇大米的全新原創功底，但製作方正午陽光強調，將一比一還原弄堂場景並深入採訪當年的創業先行者，力求保留最核心的市井煙火氣。

面對續集官宣，網上的討論聲浪呈現出既期待又忐忑的反應。許多忠實劇迷對原班人馬的回歸感到無比興奮，紛紛留言直呼「只要是原班人馬我就追定了」；但也有不少觀眾表示擔憂，直言「很怕創業線脫離市井邏輯，變成懸浮的狗血商戰，千萬不要丟了最珍貴的煙火氣」。

此外，年輕演員能否完美駕馭橫跨至中年的戲份、老一輩戲份減少是否會影響劇集原本的鄰里溫情調性，皆在社群平台上引發了正反兩方的激烈辯論。該劇預計今年10月開機、2028年播出。

范丞丞

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