孫悟空祖師爺「六小齡童」 景區親自示範猴戲

67歲六小齡童現身河南一景區，現場給「孫悟空」扮演者上課。(取材自大象新聞)

河南 一處景區內，一名「孫悟空」扮演者正在表演時，突然被67歲的演員「六小齡童」當場指出動作問題並即興指導。從站姿到眼神，再到身上裝扮整理，現場臨時成為一堂「猴戲示範」大師課。難得的授課畫面引發關注，扮演者被指導後演出狀態出現變化，也令觀者驚奇。

大象新聞報導，知名演員六小齡童日前現身河南某景區，他看到景區裡的「孫悟空」扮演者後，主動上前觀看其表演，並對其動作進行指導。

他建議表演者站立時保持穩定，以頭部與眼神傳遞情緒。六小齡童說：「就你有時候定住，你不能老動。你待著不動的時候，頭動一動也是在動，眼睛動一動也是在動。不是老這麼動了以後，就很多你的情緒就吃掉了。」他還提醒對方注意整理服裝與毛髮細節，使整體形象更貼近角色狀態。

在指導後，景區「孫悟空」扮演者狀態出現變化，並將現場畫面發布至社交平台，他稱：「被六小齡童老師親自指導完，我感動得像個小孩子一樣。」

報導指出，視頻流出後，不少網友留言表示：「你想想景區扮演者當時啥心情，正上班呢，祖師爺來了」、「真孫悟空這是屬於職業病犯了，太可愛了」、「能得到他的親自指導，演員一定能更好領會猴戲的精髓」。

六小齡童本名章金萊，是章氏猴戲第四代傳人，在電視劇「西遊記」中飾演的孫悟空形象深入人心。