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遭TVB除名？低調退休？91歲羅蘭首回應：薪水太低

娛樂新聞組／綜合報導
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香港資深影后羅蘭首度回應遭TVB官網「除名」事件。(取材自微博)
香港資深影后羅蘭首度回應遭TVB官網「除名」事件。(取材自微博)

現年91歲的香港資深影后羅蘭，自去年底被發現在TVB官網藝人名單中遭除名後，引發外界猜測究竟是「惡意除名」還是「低調退休」。近日，羅蘭拄拐出席電影首映禮時首度公開回應，她以一貫豁達通透的態度證實已與TVB結束多年賓主關係，並直言主因在於「年齡限制」與「薪酬過低」。

羅蘭幽默表示，TVB內部確實存在針對高齡藝人的聘用限制，「聽說超過某一年齡就不聘用，我確實是超過啦」。羅蘭也大方透露，公司曾派人與她洽談續約，但開出的薪酬條件極低。在評估過合約內容後，她認為「薪水真的很低，簽不簽都無所謂了」，雙方最終未達成共識，合約到期後自然終止。

雖然羅蘭近兩年曾兩度不慎摔傷，至今出行需依賴拐杖輔助，但她強調這次「離巢」絕非健康問題。她透露自己依然有強烈的演戲意願，且醫生也建議她維持適度工作以活化腦力、防止退化。「有工作就不想退，開工時團隊像一家人，我很開心」，羅蘭說道。

從1960年代活躍於香港影壇、從影逾70年的羅蘭，曾演過劉德華與古天樂版「神鵰俠侶」中的「裘千尺」，令人印象深刻。而她最著名的是「七月十四」及「陰陽路」系列中靈媒「龍婆」一角，不僅讓她兩度入圍香港電影金像獎最佳女配角，也奠定了她無可取代的「鬼后」傳奇地位。

此外，羅蘭在2000年第19屆香港電影金像獎中，憑藉電影「爆裂刑警」中的精湛演出，榮獲「最佳女主角」，這也是迄今為止最年長金像影后紀錄。

據悉，羅蘭至今未婚未孕，她87歲時曾被拍到獨自前往醫院安排後事，簽署遺體捐贈協議。

此次羅蘭離巢，再度引發公眾對TVB「老人約」體制變相清退老戲骨的爭議。然而，羅蘭在風波中不憤怒、不賣慘的老牌藝人風骨，贏得全網的尊重與讚譽。

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