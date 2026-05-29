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王一博跨界大成功 入選富比世亞洲U30精英榜

娛樂新聞組／綜合報導
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王一博不只是演員、歌手，更是一名職業賽車手。(取材自微博)
王一博不只是演員、歌手，更是一名職業賽車手。(取材自微博)

28歲大陸頂流男星王一博不只是演員，更身兼歌手、職業賽車手多元身分。近日，國際權威財經媒體「富比世」公布「2026年亞洲30位30歲以下精英榜」，在備受矚目的娛樂與體育類別中，王一博強勢上榜，成為該類別中唯一入選的中國男星。消息公開後，「王一博上榜富比世傑出人物」相關話題迅速攻上熱搜。

本屆富比世亞洲U30榜單的競爭尤為激烈，評選委員會從亞太地區18個國家和地區的近4000位優秀提名者中進行嚴格篩選。富比世官方在評語中對王一博給予極高評價，稱他「年輕、成功、出名，正處於事業的巔峰」，全面肯定他作為演員、歌手與職業賽車手等多重身分的跨界影響力。

在影視領域，他憑藉多部兼具國民度與高討論度的熱門電視劇，在亞洲市場展現出強大的票房與收視號召力；音樂方面，他的個人單曲「我在」成功榮獲2025年亞洲流行音樂大獎「年度歌曲」提名；而在體育界，他作為中國UNO Racing車隊的職業賽車手，於2025年上海八小時耐力賽中勇奪職業-業餘組（Pro-Am）亞軍，成功將小眾賽車文化推向大眾視野。

其實，這不是王一博第一次榮登富比世系列榜單。他自2019年首次入選「中國名人榜」位列71後，又陸續於2020年、2021年躋身「中國名人榜」前十，締造娛圈罕見紀錄。

隨著榜單公布，海內外各大社交平台也掀起熱烈討論，不少網友直呼這份國際榮譽的含金量「簡直逆天」，賽車界人士也肯定王一博「以專業態度贏得尊重」。許多粉絲紛紛轉發富比世官方評語並感嘆，追王一博的「爽感」完全源自他那令人望塵莫及的實績，他用行動證明了每一步都擲地有聲。

賽車 富比世

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