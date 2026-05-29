「虞姬」李依曉重回霸王故里 談「項羽」何潤東缺席：遺憾也是一種美

李依曉重扮虞姬，風采不減當年。(取材自微博)

大陸演員李依曉近日赴江蘇宿遷展開3天文旅行程，重返「楚漢傳奇」中虞姬故事的重要場景，不僅身穿戲服走進項王故里，還親自為項羽手植槐澆水、探訪沭陽虞姬文化園。不過，她透露此前得知何潤東也將到訪宿遷時，兩人曾提前聯繫，但最後未能同框，李依曉直言「遺憾也是一種美」。

揚子晚報報導，2012年播出的「楚漢傳奇」，近年因短影音平台與網路討論再度翻紅，由李依曉飾演的虞姬，也重新成為觀眾心中的經典角色。她坦言，當年作品播出時並未掀起太大熱度，如今時隔14年再被觀眾重新認可，對她而言是非常幸運的事。「一輩子能有一個角色被記住，就很幸福了。」

李依曉透露，自己與虞姬的緣分，其實早在多年前就已種下。當年她在公司年會演出京劇 「霸王別姬」，因古典氣質與戲曲功底受到導演高希希賞識，對方當場表示若未來拍攝楚漢題材作品，希望由她出演虞姬。多年後「楚漢傳奇」正式籌備，她主動爭取角色，最終憑藉中國戲曲學院刀馬旦出身與10年戲曲訓練脫穎而出。

報導指出，李依曉在塑造虞姬時，刻意跳脫過往影視作品中「柔弱女子」的刻板印象。她認為，虞姬不是依附項羽的花瓶，而是霸王最重要的精神支柱。因此，她特別將戲曲身段、水袖動作融入表演，包括經典遮面舞、自刎橋段等，都展現出角色剛柔並濟的層次感，也因此被不少觀眾封為「虞姬本姬」。

另一方面，外界原本期待她與劇中飾演項羽的何潤東同框重聚，但最終未能成行。李依曉坦言雖然有些遺憾，但她認為「遺憾也是一種美」。她透露，得知何潤東也將前往宿遷時，雙方曾提前聯繫致意。她也回憶，兩人在「楚漢傳奇」長達8個月拍攝期間，其實私下互動不多，彼此都將重心放在角色與劇本上，也正因如此，才能呈現出項羽與虞姬之間純粹而深情的情感。