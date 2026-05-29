「主角」胡三元太圈粉…張嘉益演到觀眾心坎裡 全網搶喊「舅」

張嘉益飾演的「胡三元」表面粗獷但內心柔軟。(取材自微博)

由張藝謀監制、李少飛執導的現實主義年代劇「主角」近期熱播，男演員張嘉益身兼藝術總監，全程深度參與創作，不僅在幕後把控整體藝術呈現，更親自演出靈魂角色「胡三元」。他憑藉亦正亦邪、剛柔並濟的鮮明形象，意外掀起「全網認舅舅」熱潮。不少觀眾直呼，「胡三元太有味道了」，甚至在活動現場直接喊張嘉益「舅」。

據澎湃新聞報導，胡三元是劇中縣劇團的司鼓，被稱為「西北鼓王」，性格火爆卻講義氣，表面粗獷但內心柔軟。他將憶秦娥從山村帶進劇團，一路守護她成長，不論是學藝、受委屈或跌落低谷，始終默默陪伴。這種帶著西北漢子氣息、笨拙卻滾燙的情感，成為全劇最打動觀眾地地方。

張嘉益形容，胡三元並非完美英雄，而是一個「努力掙扎、始終向好的普通人」。角色歷經舞台事故、牢獄之災，從風光鼓王跌落谷底，再次歸來時，整個人的眼神、語氣、步態都被歲月磨得沉重內斂，但骨子裡的精氣神始終未變。尤其胡三元出獄後首次見到憶秦娥的戲分，張嘉益沒有選擇歇斯底里的哭喊，而是用極度克制的情緒處理，僅靠眼神與停頓，就讓觀眾感受到角色深埋心底的愧疚與心疼。

「主角」從籌備到完成歷時8年，拍攝長達166天。張嘉益以藝術總監身分，從劇本改編、場景搭建到演員排練全面參與。劇組拍攝初期甚至一天只拍一頁劇本，遠低於一般電視劇進度。他坦言，「慢不是拖延，而是尊重」，認為演員需要時間沉澱角色，戲曲表演也必須反覆打磨，才能呈現最真實的質感。

劇中大量融入秦腔元素，因此劇組特別強調地域感與戲曲專業性，許多陝西籍演員因自帶「黃土氣息」被選中。包括劉浩存、翟子路等年輕演員，也都提前進組接受戲曲訓練；秦海璐、王曉晨則是反覆磨練唱腔與身段，全劇組展現高度敬業精神。

外界近年將「白鹿原」「裝台」「主角」並列為「陝劇三部曲」，雖被部分人認為風格偏「老派」，但張嘉益認為，所謂老派，其實代表的是對生活與藝術的敬畏。他強調，創作者必須「沉得下心」，拒絕浮誇與快餐化敘事，才能真正打動觀眾。

談到自己與秦腔的情感連結，身為土生土長陝西人的張嘉益感慨，「秦腔吼出來的，是西北人的坦蕩、堅韌、深情與滄桑」，他也坦言，「主角」不只是拍一部戲，更是獻給家鄉與秦腔文化的一封情書，希望透過作品，讓更多年輕觀眾重新認識傳統戲曲與西北土地上的精神力量。