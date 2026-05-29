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暌違900多天再進組？劉亦菲將在「咸雪」中化身清末版「琅琊榜」女主

娛樂新聞組／即時報導
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劉亦菲自2023年「玫瑰的故事」殺青後，已逾900天未進新劇組。(取材自微博)
劉亦菲自2023年「玫瑰的故事」殺青後，已逾900天未進新劇組。(取材自微博)

憑藉「夢華錄」、「去有風的地方」及「玫瑰的故事」創下「三年三爆」神話的大陸女星劉亦菲，自2023年「玫瑰的故事」殺青後，已逾900天未進新劇組。近日，網傳她已基本敲定主演年代大劇「咸雪」，首次挑戰清裝「暗黑系復仇大女主」角色。消息一出，隨即在全網掀起熱議。

「咸雪」改編自知名作家天下塵埃的同名小說，以清末兩淮鹽業為背景，堪稱「清末版『琅琊榜』」。劉亦菲預計飾演遭遇滅門慘案的鹽商孤女「蘇靖瑤」，她蟄伏十年後化名「倪夫人」重返鹽業重鎮，透過設立銀莊、經商權謀揭露官商勾結的黑幕。據悉，該劇將大幅弱化愛情線，主打高燃的女性事業成長與權謀博弈，徹底顛覆劉亦菲「神仙姐姐」清冷形象。

除了題材吸睛，該劇的黃金製作班底同樣備受矚目。劇本由電影「滿江紅」、「堅如磐石」的知名編劇陳宇親自操刀，導演則盛傳在「長安十二時辰」曹盾與「唐朝詭事錄」柏杉間接觸。

然而，伴隨高熱度而來的還有劇組的選角博弈。製作方原本極力促成劉亦菲與陳曉二搭，重燃「夢華錄」中「顧盼生輝」的CP熱度，但因陳曉目前正拍攝新劇「海之上」，且「咸雪」題材與他演過的「大生意人」有所重合，二搭可能性降低；目前傳出正接洽劉學義、劉宇寧等。

此外，劉亦菲2027年預計主演好萊塢電影「海中女王石陽」，兩部大作是否會撞期，也成為業界關注焦點。據悉，目前官方尚未正式官宣，最終陣容仍以劇組公告為準。

劉亦菲 劉宇寧

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