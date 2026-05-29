黃曉明拿2瓶紅酒突下跪認乾媽 向太揭他「最大致命缺點」

中國男星黃曉明人氣始終居高不下。（取材自微博）

影視大亨向華強的妻子「向太」陳嵐，近年積極經營社群平台，時常分享演藝圈幕後祕辛，掀起不少討論。近日，她再度公開一段影片，首度曝光與黃曉明 成為「乾母子」的過程，還爆料對方當年竟在眾人面前突然下跪認親，超戲劇化情節震驚大批網友。

向太透露，自己正式認下的乾兒子其實只有兩位，一位是台灣歌手蕭敬騰 ，另一位則是黃曉明。她回憶，20多年前黃曉明才剛憑電視劇走紅時，陳冠希 父親曾找上門，希望以2000萬港幣(約255萬美元)價格轉讓黃曉明的經紀約，但當時向太認為價格過高，因此相當猶豫。

後來經由香港媒體人牽線，向太終於與黃曉明見面，原本是想談經紀約問題，沒想到黃曉明卻非常直接地勸她：「千萬別買，太不划算了。」甚至表示自己有辦法解決合約糾紛。這番坦率態度讓向太印象深刻，直呼：「這年輕人很有趣，也很真誠。」

之後兩人因經常出席同樣的飯局與社交場合，逐漸建立深厚交情。而真正讓黃曉明成為乾兒子的契機，竟源自一場「紅酒玩笑」。向太表示，當時她準備搭私人飛機出門，在前往機場途中滑手機時，剛好看到黃曉明發文炫耀手中的兩瓶1982年拉菲紅酒，還留言挑釁：「誰能來陪我喝？」向太便隨口回了一句：「我來！」

沒想到人在上海的黃曉明完全不知道向太真的人在路上，還不服輸回嗆：「妳真能來，酒就送妳！」結果向太當天傍晚竟真的現身上海朋友飯局，還主動通知黃曉明自己到了。

更誇張的是，黃曉明一到場，竟當著十多位賓客的面，捧著兩瓶紅酒突然雙膝下跪，大喊一聲：「乾媽！」突如其來的舉動讓全場傻眼，也讓向太深受感動，最後正式答應收他為乾兒子。

向太也大讚黃曉明個性單純、沒心機，對朋友相當真誠，只要開口求助幾乎從不拒絕。不過她也坦言，黃曉明最大的缺點就是「太不懂拒絕別人」，常因為過度熱心而容易吃虧，自己私下也經常像母親般提醒他：「不要什麼忙都幫，要懂得保護自己。」

向太還提到，當年天津重大火災事故發生後，剛拍完消防員題材電影的黃曉明感觸特別深，第一時間主動提出捐款賑災，甚至打電話邀她一起捐出100萬人民幣，讓她至今仍對乾兒子的善良與責任感感到相當驕傲。