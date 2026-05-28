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70歲凍齡像39歲 呂良偉不藏私公開「哥的養生祕訣」

娛樂新聞組／綜合報導
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呂良偉表示自己總結過，逆齡分四個層次，缺一不可。（取材自小紅書）
呂良偉表示自己總結過，逆齡分四個層次，缺一不可。（取材自小紅書）

入行近半世紀的港星呂良偉，早年憑「上海灘」、「跛豪」等經典作品紅遍大江南北，前2年更在亞洲國際青年電影節以「疾速反擊」一舉奪得「最佳男主角」晉升影帝。不過，最讓外界津津樂道的，莫過於他數十年如一日的「超狂凍齡狀態」。

香港01報導，現年70歲的他，過去曾公開醫學檢測報告，證實自己的DNA甲基化年齡竟然只有39.9歲。面對外界質疑他偷偷做醫美、一頭濃密黑髮是假髮，這名圈中公認的「愛妻號」近日大方拍片反擊。呂良偉直言，真正的逆齡不需要依靠科技，更不是單靠醫美抹去皺紋，而是身上有活力，眼中有光。他笑稱自己如今依然能隨時紮馬步、跑馬拉松，甚至去老人院探訪時，還會出現「63歲小伙探望61歲大爺」搞笑畫面。

影帝也在片中毫無保留地傳授他獨創的「四層養生法」。首先是「心態逆齡」，保持對世界的好奇心，他笑說自己從不覺得有70歲，心理暗示非常重要，還呼籲大家以後不要叫他爺，叫他哥就行了。其次是「動態逆齡」，他每天堅持練功以求氣血通暢，更驕傲透露拍打戲、騎馬連續拍攝時，連年輕人都躺了，自己隔天還能繼續拍。

第三是「形態逆齡」，無論多累他都堅持站如松、坐如鐘，拒絕像老人家一樣背手駝背走路。最後則是「狀態逆齡」，只要做好前三點，自然能做到說話有力、做事有勁，展現由內而外的年輕。

最後，呂良偉語重心長地呼籲粉絲，逆齡不是天賦而是選擇，養生必須從當下開始，因為身體不是銀行，無法先透支再補回。如果從40歲就開始保養，到了70歲就能像他一樣硬朗。

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