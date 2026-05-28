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王鶴棣的「不舒服」連累棣爸炸串店 拖行沈月舊片再被爆

娛樂新聞組／綜合報導
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王鶴棣的發言竟被部分網友延伸成「不舒服文學」，風波甚至迅速蔓延至線下。(取材自微...
王鶴棣的發言竟被部分網友延伸成「不舒服文學」，風波甚至迅速蔓延至線下。(取材自微博)

大陸男星王鶴棣近日因綜藝發言引發風波，其父經營的「棣爸油炸」店舖遭牽連，生意驟降40%，引發「追星莫牽連素人」的網暴爭議；與此同時，王鶴棣昔日把沈月拖著走的片場舊影片也再度被翻出，掀起大眾對熟人職場「社交邊界感」的熱烈討論。

王鶴棣在綜藝「親愛的客棧2026」收官環節中，因不滿主辦方頒發諧音諷刺的「最佳你只是個王鶴棣獎」及提及「排擠小群」等橋段，隨後在社群發文坦言「當時確實不舒服」。未料，這句坦率的發言竟被部分網友延伸成「不舒服文學」，風波甚至迅速蔓延至線下，導致其父親在四川樂山經營的「棣爸油炸」炸串店遭到無妄之災。

自5月24日起，「棣爸油炸」炸串店的點評平台湧現多條惡意玩梗的「不舒服」差評。王鶴棣父親受訪時無奈表示，店鋪生意因此暴跌約40%，日均訂單從170單滑落至100單，嚴重影響正常營運。

雖然媒體隨後調查指出，3日內新增的惡意差評實際不足10條，且部分內容高度模板化，但「線上爭議、線下買單」的現象已引發社會廣泛關注。對此，王鶴棣工作室呼籲「追星莫牽連素人」，網友與法律人士也強烈譴責此類跨越邊界的網路暴力。

然而，這場輿論海嘯隨著王鶴棣與沈月一段2018年合拍「流星花園」期間的幕後花絮影片曝光，再度衝上熱搜。影片中，王鶴棣抓住沈月的腳踝在地面上拖行了數米，期間沈月的頭部一度逼近牆角，引來現場工作人員驚呼，隨即掀起一場關於職場「社交邊界感」與安全分寸的強烈討論。

這段舊影片在網上呈現兩極化聲音。部分批評聲音認為王鶴棣在嬉戲時缺乏對女性安全的基本分寸，行為有所失當；但雙方粉絲與理性網民則紛紛發聲力挺，澄清這僅是當年拍攝期間延續劇中情節的「互損式」玩笑。相關話題後續發展有待觀察。

王鶴棣

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