「大生意人」角色太內斂？ 陳曉再成白玉蘭遺珠

陳曉未能因「大生意人」入圍白玉蘭獎。(取材自微博)

陳曉 與陳妍希 去年宣布離婚，事業也不是順風順水，昨第31屆白玉蘭獎最佳男主角入圍名單公布，未見他與「大生意人」名字，被視為最大遺珠，連這樣也上了微博熱搜。其實他並非首次錯過大獎，「那年花開月正圓」、「人生之路」當年同樣叫好叫座，卻未獲白玉蘭、飛天、金鷹等3大獎提名。

38歲陳曉以古裝劇「陸貞傳奇」、「神鵰俠侶」走紅，奠定大陸一線小生地位，近年憑藉「那年花開月正圓」、「人生之路」獲肯定，去年離婚同年，他主演的「大生意人」被視為代表作，劇中飾演清末商人「古平原」，從書生一路歷經流放、商場鬥爭到對抗外敵，角色層次豐富，全劇超過7成戲份都由他扛下。

「大生意人」播出時創下央視八套多項紀錄，酷雲收視峰值達3.48%，平均收視2.64%，更被封為央視古裝劇收視冠軍。但這次仍未被評審青睞，有一說是角色內斂，較易被忽略，也有人分析是他是個體戶，缺乏資本操作。

儘管此次再度成為遺珠，但陳曉後續仍有多部待播作品，包括「秦謎」、「X的故事」、「隱瞞之事」等，其中「秦謎」扮秦始皇，被誇根本「天選古人」。