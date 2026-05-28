我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

審查趨嚴 赴美「短期簽證」小錯誤也被打回票

世界盃／內馬爾驚傳小腿受傷 缺席巴西隊首場訓練

淡妝低調現身校園義賣 Angelababy陪兒子擺攤賣冷飲

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Angelababy現身兒子學校義賣會。（取材自微博）
Angelababy現身兒子學校義賣會。（取材自微博）

上海一所國際學校的校園義賣會現場近日突然被網友刷屏，大家拍的不是活動，而是到場陪兒子「小海綿」擺攤的女星Angelababy（楊穎）。Angelababy以淡妝現身兒子學校義賣會，穿著嘻哈風的灰色露臍休閒上衣，露出小蠻腰，頭戴藍色棒球帽，低調陪在兒子身邊，不僅幫忙義賣，對前來拍照的家長和民眾來者不拒，親民作風讓不少網友點讚。

據網易報導，義賣會27日舉行，有網友偶遇Angelababy陪兒子參加活動，路透一出直接刷爆社交平台。視頻中，沒有保鏢開路、沒有助理圍場、沒有濃妝艷抹、更沒有刻意擺拍，Angelababy沉浸式陪著孩子打理義賣攤位、整理物品、逛校園市集，完全是個普通陪娃媽媽的狀態，沒有 半點明星架子都找不到，當天樸素穿搭，混在一眾家長裡，不仔細看根本認不出這是頂流女星。

學校義賣會中，Angelababy選了蜜雪冰城飲品，掃碼就能帶走，她一個人忙前忙後，打包、介紹、收錢一條龍，全程沒有工作人員幫忙。家長們一邊買飲品一邊求合影，她都耐心配合，甚至主動彎腰遷就拍照角度，沒人的時候就專心守攤，態度溫和又友善，不少網友誇讚「這才是明星當家長的正確打開方式」，「這大概就是一個媽媽最好的狀態」。

有網友則認為，學校是嚴肅場合，其他家長都穿得端莊保守，Angelababy露臍裝未免有點太隨意，但也被網友反駁稱她的衣服乾淨得體、不暴露，只是休閒風格，沒必要上綱上線。

Angelababy現身兒子學校義賣會，正在打包顧客購買的飲品。（取材自微博）
Angelababy現身兒子學校義賣會，正在打包顧客購買的飲品。（取材自微博）

小海綿。（取材自微博）
小海綿。（取材自微博）

上一則

林俊傑刪哥嫂合照 爆大嫂毀戀情爭家產 網友有不同解讀

延伸閱讀

Baby現身千戶苗寨被偶遇 1裝扮獲讚嘆「少女感十足」

Baby現身千戶苗寨被偶遇 1裝扮獲讚嘆「少女感十足」
小孩哥吸粉600萬 背後有個「擺爛媽」

小孩哥吸粉600萬 背後有個「擺爛媽」
吳念宸 錄取藤校嚇了單親媽

吳念宸 錄取藤校嚇了單親媽
6歲兒想做蠶絲被 在家養1.2萬條蠶寶寶 武漢媽崩潰了

6歲兒想做蠶絲被 在家養1.2萬條蠶寶寶 武漢媽崩潰了

熱門新聞

「藏海傳」男主角肖戰眼神全是戲。(圖／中視提供)

肖戰、孫儷入圍白玉蘭獎 胡歌「客串」意外擠進影帝名單

2026-05-26 00:38
狄鶯2005年曾帶孫安佐參加「馬拉松接吻大賽」。(摘自threads)

狄鶯、孫安佐「母子接吻3小時」陪睡到15歲 網驚呼：畸形母愛

2026-05-19 00:10
「櫻桃琥珀」中，張凌赫展現出青春氣質。(取材自微博)

不只「逐玉」吸睛…張凌赫3劇入圍金鷹獎 95後男星大贏家

2026-05-20 02:30
某夜的胡歌。（取材自微博）

胡歌被確診為「早F晚E」 粉絲心疼：不用那麼完美

2026-05-24 07:00
「藏海傳」中，肖戰飾演「藏海」。圖／愛爾達電視 提供

肖戰首度挑戰致命腹黑男 片場被導演下禁令：全程不准笑

2026-05-25 09:41
經典日劇「長假」至今仍被粉絲津津樂道。(取材自豆瓣電影)

經典日劇「長假」曝選角祕辛 木村拓哉搭山口智子竟非首選

2026-05-26 02:19

超人氣

更多 >
拜登執政尾聲 多少人拿綠卡？哪國最多？

拜登執政尾聲 多少人拿綠卡？哪國最多？
曝馬家夫妻「住對門」 金溥聰：馬英九敲門找不到周美青

曝馬家夫妻「住對門」 金溥聰：馬英九敲門找不到周美青
70歲像39歲？ 呂良偉被質疑做醫美、戴假髮 親曝驚人逆齡法

70歲像39歲？ 呂良偉被質疑做醫美、戴假髮 親曝驚人逆齡法
南加博士迷姦案 牽跨國網絡 專找華女 超2萬性侵影片

南加博士迷姦案 牽跨國網絡 專找華女 超2萬性侵影片
華人廚房新寵 好市多酪梨油特價 兩瓶比別家一瓶便宜

華人廚房新寵 好市多酪梨油特價 兩瓶比別家一瓶便宜