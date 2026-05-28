淡妝低調現身校園義賣 Angelababy陪兒子擺攤賣冷飲

Angelababy現身兒子學校義賣會。（取材自微博）

上海一所國際學校的校園義賣會現場近日突然被網友刷屏，大家拍的不是活動，而是到場陪兒子「小海綿」擺攤的女星Angelababy（楊穎）。Angelababy以淡妝現身兒子學校義賣會，穿著嘻哈風的灰色露臍休閒上衣，露出小蠻腰，頭戴藍色棒球帽，低調陪在兒子身邊，不僅幫忙義賣，對前來拍照的家長和民眾來者不拒，親民作風讓不少網友點讚。

據網易報導，義賣會27日舉行，有網友偶遇Angelababy陪兒子參加活動，路透一出直接刷爆社交平台。視頻中，沒有保鏢開路、沒有助理圍場、沒有濃妝艷抹、更沒有刻意擺拍，Angelababy沉浸式陪著孩子打理義賣攤位、整理物品、逛校園市集，完全是個普通陪娃媽媽的狀態，沒有 半點明星架子都找不到，當天樸素穿搭，混在一眾家長裡，不仔細看根本認不出這是頂流女星。

學校義賣會中，Angelababy選了蜜雪冰城飲品，掃碼就能帶走，她一個人忙前忙後，打包、介紹、收錢一條龍，全程沒有工作人員幫忙。家長們一邊買飲品一邊求合影，她都耐心配合，甚至主動彎腰遷就拍照角度，沒人的時候就專心守攤，態度溫和又友善，不少網友誇讚「這才是明星當家長的正確打開方式」，「這大概就是一個媽媽最好的狀態」。

有網友則認為，學校是嚴肅場合，其他家長都穿得端莊保守，Angelababy露臍裝未免有點太隨意，但也被網友反駁稱她的衣服乾淨得體、不暴露，只是休閒風格，沒必要上綱上線。

Angelababy現身兒子學校義賣會，正在打包顧客購買的飲品。（取材自微博）