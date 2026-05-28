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人生B面…46歲張柏重返歌壇 加盟華納霸氣喊「不看過去」

記者陳穎／綜合報導
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張柏芝宣布重啟歌手之路。（取材自微博）
張柏芝宣布重啟歌手之路。（取材自微博）

港星張柏芝在46歲生日之際，宣布重返歌壇，正式加盟華納音樂，相隔超過20年再度全面啟動音樂事業，消息曝光後立刻掀起熱議。這不只是她演藝生涯的重要轉折，也象徵她將以全新姿態，重新站上華語樂壇舞台。

張柏芝過去憑藉多部電影作品奠定影壇天后地位，演技與人氣兼具，如今選擇重啟音樂事業，也讓粉絲相當驚喜。她坦言，這次並非短暫玩票性質，而是希望真正把重心轉向音樂創作，開啟人生新的篇章。

談到這次復出，她以「人生B面（Side B）」形容目前的狀態，表示想打破過去外界對她的既定印象，重新探索不同可能性。面對媒體提問時，她更霸氣表示：「不看過去，只看樂章。」展現對未來音樂道路的強烈企圖心。

張柏芝歌聲曾被冠上「鵝公喉」封號，不過天后那英曾形容張柏芝的獨特唱腔與嗓音是充滿滄桑感與歲月感的「小啞巴嗓子」，認為這種啞啞的音色其實非常好聽。

張柏芝加盟後的首支全新單曲，目前也已進入最後製作階段，預計將於下個月正式推出。消息一出，不少粉絲也紛紛敲碗期待，想再次聽見她久違的歌聲。

張柏芝宣布重啟歌手之路。（取材自微博）
張柏芝宣布重啟歌手之路。（取材自微博）

張柏芝宣布重啟歌手之路。（取材自微博）
張柏芝宣布重啟歌手之路。（取材自微博）

張柏芝

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