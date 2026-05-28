網爆林俊傑護愛小20歲女友「與兄嫂決裂」？經紀公司強硬發聲了

林俊傑(左)與女友七七感情依舊甜蜜。(取材自微博)

歌手林俊傑（JJ）去年底才大方認愛小20歲的網紅女友七七，日前更被直擊現身美國，低調參加女友於紐約帕森斯設計學院（Parsons School of Design）的畢業典禮，從互動看來，感情依舊甜蜜。

不過近日網路上又掀起另一波話題，有網友爆料，疑似JJ的大嫂曾冒充七七同學，在網路上散播與女方相關的負面消息，引發外界熱議。隨後更有眼尖網友發現，JJ近來疑似重新整理微博 貼文，還把過去與哥哥、大嫂同框的部分照片悄悄刪除，再掀外界對家族關係生變的猜測。

有網友指出，JJ 2025年農曆春節期間發布的全家福拜年照，以及姪女百日宴相關貼文，都被重新編輯過。其中原本哥哥與大嫂入鏡的畫面已遭移除，只留下與小姪女有關照片。據微博編輯紀錄顯示，相關內容疑似於27日完成修改，立刻掀起外界的八卦欲望。

除了刪除合照，也有網友發現JJ與哥哥、大嫂的微博帳號已互相取消關注，甚至連林媽媽帳號，也傳出退追大嫂，只保留與孫女相關的互動紀錄。而消息曝光後，「JJ刪除大哥大嫂合照」一度衝上微博熱搜冠軍，且大嫂的小紅書 帳號也被發現已關閉留言功能。

有關JJ與家人關係疑似生變原因，網路上陸續也出現各種揣測。部分傳聞指出，大嫂曾試圖散播女方黑料，質疑其背景、私生活，意圖拆散兩人。更有誇張說法延伸到「財產分配」問題，稱大嫂希望JJ維持單身，讓哥哥的小孩未來有機會繼承其龐大資產。

對此，JJ所屬的經紀公司稍早回應：「女方已交給律師團隊以司法處理，本公司不便做任何回應。」