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古天樂20歲出獄「連頭都不敢抬」只能拍爛片 向太讚一手爛牌打成好牌

慘虧20萬？台二代想在加州華埠開超市 2年半還沒影

古天樂20歲出獄「連頭都不敢抬」只能拍爛片 向太讚一手爛牌打成好牌

記者廖福生／即時報導
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向太大讚古天樂「真的很偉大」。(記者王聰賢／攝影)
向太大讚古天樂「真的很偉大」。(記者王聰賢／攝影)

影視大亨向華強的愛妻「向太」陳嵐，經常在社群平台分享自己的看法，近日她在罕見感性發聲，大談翻轉命運的人生觀。更首度起底巨星古天樂年輕時的落魄過往，透露他當年出獄後「連頭都不敢抬」，如今卻成為苦撐香港電影的英雄，讓向太忍不住激讚：「古天樂真的很偉大！」

向太她直言，許多人總抱怨自己「拿到一手爛牌」，但出身與起點從不是決定命運的關鍵。她在影片中回憶，自己18歲時也是半工半讀、白天工作晚上苦讀夜校，與丈夫攜手走過45年才擁有如今的幸福。正因如此，她特別佩服能把「爛牌打好」的人。

談及如今在影壇呼風喚雨的古天樂，向太透露，古天樂年輕時曾因犯錯坐牢，出獄後一無所有、前途茫茫。當時有位監製找上門，聲稱古天樂想借錢，向太為了防範冒名詐騙決定親自見面。

多年前第一次見到古天樂，他還是個皮膚白皙、外型斯文的年輕人，但因為極度自卑，整個人連頭都不敢抬起來講話，只能靠接拍一些低成本的低劣電影維生。但經過深入暢談後，向太看重他本性善良，決定出手相助給予機會，更當場勸他別再接外面的爛戲，這份知遇之恩，也澆灌出後來名震華語影壇的一線巨星。

古天樂走紅後不僅成立電影公司，更將重心放在振興本土電影與慈善公益上。眼見如今香港電影市場萎縮、開片量銳減，向太感性表示，現在港片幾乎快沒人拍了，只有古天樂還在用一己之力死守陣地，他就在那邊頂著，希望香港電影的精神永遠有人承接，即便知道可能會虧錢，他還是硬著頭皮去做。

最後，向太更拿劉德華與古天樂比擬，大讚兩人都是演藝圈極致「重情義」的代表，只要有人開口求助通常絕不拒絕，她也藉此鼓勵大眾，犯錯並不可怕，能否重回正道才是關鍵，古天樂正是將一手爛牌逆轉成王牌的最佳典範。

向太近期經常發影片分享自己對於時事的看法。(摘自小紅書)
向太近期經常發影片分享自己對於時事的看法。(摘自小紅書)

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