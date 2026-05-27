我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登辯論表現失常 妻吉兒：當時懷疑他中風了

洗米水有多種神奇妙用 能為家中清潔幫大忙

「草蜢」蔡一傑抗癌暴瘦 現身茶餐廳合照難掩疲態

香港新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
蔡一傑近況曝光，他在茶餐廳低調現身，戴帽難掩抗癌疲態。（取材自抖音）
蔡一傑近況曝光，他在茶餐廳低調現身，戴帽難掩抗癌疲態。（取材自抖音）

「草蜢」成員蔡一傑早前驚爆確診惡性腦瘤並接受了開腦手術，其健康狀況一直牽動歌迷的心。日前，有網民在香港偶遇蔡一傑，雖然他一身休閒服飾，但仍難掩他抗癌以來的疲態。對於歌迷要求合照，蔡一傑態度親切沒有拒絕，還接過歌迷的手機自拍。

香港01報導，從網民上載的照片可見，當日蔡一傑獨自一人坐在茶餐廳角落的位置用餐。他身穿寬鬆的酒紅色T恤搭配黑色短褲，頭上戴著一頂黑色棒球帽，並特意把帽簷壓得極低，似乎有意遮擋開腦手術後留下的傷疤。

看到蔡一傑眼神中流露出一絲滄桑，不少粉絲看過照片後大呼心痛，紛紛留言：「瘦了好多了」、「希望蔡一傑快點康復」。

雖然當日蔡一傑素顏現身，精神亦略顯疲憊，但當他被網民認出並上前禮貌要求合照時，他非但沒有拒絕，更表現得完全沒有明星架子。

一向出名「貪靚」的蔡一傑，非但一口答應了女粉絲的請求，更在鏡頭前努力展露溫和的笑容。該名幸運的女粉絲事後在網上大讚：「真人有型，有禮貌超 nice！」原來在合照期間，蔡一傑還非常溫柔地教導女粉絲在哪個角度、哪個光線拍攝會更好看，最後他更紳士地主動接過粉絲的手機，親自「揸機」自拍，親民本色盡顯無遺。

報導指出，蔡一傑的抗癌路可謂驚心動魄。他曾憶述自己生病前某天去做義工，期間突然感到一陣劇烈頭暈與不適，當晚他致電醫生朋友求助，並即時入院接受詳細檢查，醫生神色凝重地走進病房告訴他：「蔡先生冷靜點，你腦內有一個 7cm 的惡性腫瘤。」他當時強迫自己保持冷靜，在一星期內便快刀斬亂麻決定接受開腦手術。原以為手術成功便能雨過天青，怎料翌日主診醫生再帶來第二個沉重打擊：「蔡先生，你的癌症擴散了。」

面對接連的噩耗，蔡一傑依然沒有選擇放棄，積極尋求各種治療方法。在與病魔貼身搏鬥的過程中，他的體重一度由72公斤暴跌至63公斤。他一直努力操練及瘋狂進食，最終成功回復到能夠穿著背心上陣的狀態。

香港

上一則

張柏芝生日拋震撼彈 「消失20年」46歲重返歌壇

延伸閱讀

胡歌被確診為「早F晚E」 粉絲心疼：不用那麼完美

胡歌被確診為「早F晚E」 粉絲心疼：不用那麼完美
許志安推新單曲 網驚：瘦到脫相、突然老了30歲

許志安推新單曲 網驚：瘦到脫相、突然老了30歲
凱莉米洛驚爆2度罹癌吐心聲：我像是空殼 秘密治療5年

凱莉米洛驚爆2度罹癌吐心聲：我像是空殼 秘密治療5年
飛日航班救人暴紅…185cm高帥港醫張海傑有三重身分

飛日航班救人暴紅…185cm高帥港醫張海傑有三重身分

熱門新聞

狄鶯2005年曾帶孫安佐參加「馬拉松接吻大賽」。(摘自threads)

狄鶯、孫安佐「母子接吻3小時」陪睡到15歲 網驚呼：畸形母愛

2026-05-19 00:10
「藏海傳」男主角肖戰眼神全是戲。(圖／中視提供)

肖戰、孫儷入圍白玉蘭獎 胡歌「客串」意外擠進影帝名單

2026-05-26 00:38
「櫻桃琥珀」中，張凌赫展現出青春氣質。(取材自微博)

不只「逐玉」吸睛…張凌赫3劇入圍金鷹獎 95後男星大贏家

2026-05-20 02:30
某夜的胡歌。（取材自微博）

胡歌被確診為「早F晚E」 粉絲心疼：不用那麼完美

2026-05-24 07:00
「藏海傳」中，肖戰飾演「藏海」。圖／愛爾達電視 提供

肖戰首度挑戰致命腹黑男 片場被導演下禁令：全程不准笑

2026-05-25 09:41
經典日劇「長假」至今仍被粉絲津津樂道。(取材自豆瓣電影)

經典日劇「長假」曝選角祕辛 木村拓哉搭山口智子竟非首選

2026-05-26 02:19

超人氣

更多 >
拜登執政尾聲 多少人拿綠卡？哪國最多？

拜登執政尾聲 多少人拿綠卡？哪國最多？
曝馬家夫妻「住對門」 金溥聰：馬英九敲門找不到周美青

曝馬家夫妻「住對門」 金溥聰：馬英九敲門找不到周美青
70歲像39歲？ 呂良偉被質疑做醫美、戴假髮 親曝驚人逆齡法

70歲像39歲？ 呂良偉被質疑做醫美、戴假髮 親曝驚人逆齡法
南加博士迷姦案 牽跨國網絡 專找華女 超2萬性侵影片

南加博士迷姦案 牽跨國網絡 專找華女 超2萬性侵影片
離職沒多久就確診癌症 前司法部長邦迪低調抗癌數周

離職沒多久就確診癌症 前司法部長邦迪低調抗癌數周