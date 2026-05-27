戲說從頭／不羈世子爺董思成 「良陳美錦」一滴淚封神

董思成在「良陳美錦」扮演世子爺，他對女主角任敏的情感掀起高討論度。(取材自微博)

陸劇男神董思成（昀昀）曾是女團aespa師兄、男團NCT成員，因演出古裝劇「良陳美錦」中的世子爺「葉限」，意外成為全劇最大黑馬，他對女主角任敏的情感掀起高討論度，讓不少觀眾直呼「男二根本才是真愛」，甚至被劇迷狂敲碗二搭。

董思成曾在「五福臨門」首度嘗試古裝，這回擔綱「良陳美錦」男配角飾演世子爺「葉限」，憑藉丹鳳眼、高骨相與充滿貴氣的神態，被網友封為「天選古人」，甚至有人形容他有種濃濃「紅樓夢」氣質，彷彿是從古典小說裡走出來的世家公子。

這個角色表面上看起來紈褲不羈，實則重情重義，並且先天患有心疾。劇版對其結局進行了悲壯改編，他最終披上亡父的鎧甲率領殘部死守城池、戰死沙場，成為劇中讓許多觀眾「意難平」角色。日前他出席上海見面會時親自回應這個封號，笑說「未來會嘗試更多好的古裝角色，可以拍到50歲」 。

除了古裝扮相掀起熱議，董思成的哭戲表現也意外成為熱門討論之一。

一場葉限為幫顧錦朝（任敏飾）教訓沉迷賭博的弟弟，卻反而引起女方勃然大怒，兩人關係陷入僵局。董思成隱忍情緒、眼眶含淚的片段在微博瘋傳，尤其一滴淚滑落瞬間才發覺自己的懊悔，無言地笑了出來，被大批網友狂讚「情緒完全被拉進去」。

有粉絲發文感嘆「這滴眼淚封神了」，認為董思成光靠眼神與細微表情，將角色壓抑、自嘲與不甘演出層次感，還有網友大讚：「他之前真的只是愛豆（偶像）嗎？怎麼這麼會演戲。」