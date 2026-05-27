左眼意外被群演木刀划傷 「長相思」王弘毅拍新劇濺血

王弘毅眼部遭划傷流血。(取材自微博)

演過「月光變奏曲」、「長相思」等陸劇的新生代男星王弘毅驚傳在片場受傷，25日在拍攝新劇「金枝」殺青打戲時，不慎被群演木刀划傷左眼眶下方。據悉，傷口深度相當深，劇組第一時間緊急送他去橫店醫院消毒，隨後火速轉診至杭州醫院，由醫生進行眼眶周圍縫合，期盼把留疤風險降到最低。

意外發生後，大批粉絲揪心不已。王弘毅事發當晚發文報平安，安慰粉絲：「已在醫院處理好了，縫的是美容針，醫生說好好恢復沒問題，還會帥帥的。」

「金枝」劇組事發當日緊急道歉，坦承在道具安全管控上存在疏漏，並承諾會承擔藝人後續所有醫療責任。

然而，這份聲明並未能平息外界怒火，網友與粉絲紛紛點出劇組的三大罪狀：首先是「道具安全隱患」，木質道具竟能造成深層撕裂傷，令人質疑道具根本沒做好鈍化處理；其次是「現場防護缺失」，群演似乎缺乏專業武術訓練，且在拍攝高危險動作戲時，現場竟沒有專職的動作指導；最後則是「善後措施模糊」，粉絲強烈要求劇組必須明確規畫後續的祛疤治療責任，以及針對可能影響藝人演藝生涯的賠償機制。