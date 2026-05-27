「主角」小演員們演技靈動 獲讚「比成年人還穩」

飾演「小易來弟」的王少熙憑自然演技暴紅。(取材自微博)

由劉浩存、張嘉益、秦海璐主演的電視劇「主角」，開播以來刷新平台2026年年代劇最高熱度紀錄。本劇除了實力派戲骨精采飆戲，多位童星的表現也讓觀眾驚豔。這些平均只有十幾歲的小演員們，憑藉超越年齡的專業水準與扎實戲齡，貢獻了自然且極具感染力的靈動表演。尤其前13集幾乎以童年戲為主軸，被網友形容是「近年少見把童星當真正主角拍的陸劇」。

「主角」改編自茅盾文學獎同名小說，講述秦腔名伶「憶秦娥」從放羊女一路成長為一代名角的人生故事。成年版由劉浩存飾演，讓不少觀眾意外的是，劉浩存直到第14集才正式登場，前面大量篇幅全由小演員撐起。

其中，飾演「小易來弟」的12歲童星王少熙，因自然演技而迅速暴紅，但其實她是參演過十餘部熱門短劇的「老戲骨」；她在劇中從放羊、燒火到苦練秦腔基本功，多場哭戲與壓抑情緒戲分被讚「完全不像新人」。

飾演「風蕭蕭」的金緒澤，自帶清新氣質，早前已被于正慧眼簽下。他曾參演過「寧安如夢」、「臨江仙」等熱播劇，被網友盛讚為「白月光」型小演員；飾演「小二賴子」的汪煜軒，此前因在張嘉益主演的「歡樂家長群」中飾演其兒子而被觀眾熟知，古靈精怪的演技為本劇增添了不少生活氣息。

而王墨瞳則憑藉「長相思」中的「小夭」和「無憂渡」中的「小半夏」萌化無數觀眾，這次在劇中依舊發揮穩定，一顰一笑皆是戲。

不少觀眾原本衝著張嘉益與劉浩存追劇，最後卻被童星演出圈粉，微博甚至出現「小演員演技比成年人還穩」的討論。由於「主角」大量描寫角色童年與底層生活，也讓這群童星有更完整發揮空間，被認為是該劇最驚喜的亮點之一，小童星更成為觀眾口中的「隱藏版寶藏演員」。