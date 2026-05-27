「4個孩子3個媽」…汪峰罕曬子女同框照 為醒醒鋼琴演出打氣

汪峰(前排左)罕見帶著四子女一同現身。(取材自微博)

大陸音樂人汪峰日前在社群平台分享家庭溫馨時刻，罕見公開了四個孩子同框合照。據了解，汪峰此次動員全家，是為了支持他與前妻章子怡 所生的女兒「醒醒」人生中的首場音樂演出。他感性寫道，「醒寶，我和姊姊弟弟們都在等著你出場呢，期待，加油！我們都在，愛你」，字裡行間流露出滿滿父愛。

這張「全家福」照片曝光後隨即引發熱烈討論，因為這是汪峰與三名不同伴侶所育子女的首次公開合體。

汪峰的四個孩子分屬三位母親。大女兒汪曼熙（小蘋果）18歲，為葛薈婕所生；二女兒汪璟怡13歲，生母是汪峰前妻康作如，平時隨母親低調生活，此次難得現身；10歲的小女兒醒醒與5歲小兒子則為章子怡所育。

演出結束後，汪峰再發長文讚賞女兒的表現。他說看著醒醒在舞台上認真自信、優美出色地彈奏完「克萊門蒂C大調小奏鳴曲·第三樂章」，內心感到無比欣慰與開心。

汪峰坦言，女兒長大後是否會繼承衣缽走上音樂路完全不重要，他更看重的是孩子從小能認真專注地做好每一件事。他還幽默自嘲，自己學了20多年小提琴，都沒享受過讓交響樂團伴奏的待遇，大讚醒醒的確「棒棒噠」。

汪峰過去在節目中被問及家庭人口是否複雜時，曾強調無論是哪個孩子，二到三歲時的模樣都與自己小時候一模一樣。對他而言，「陪伴」與親歷孩子們的成長，就是生活中最美好且重要的事。