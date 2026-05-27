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白玉蘭獎入圍揭曉 楊紫連3年入圍視后 肖戰對決胡歌搶視帝

娛樂新聞組／綜合報導
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胡歌在「生命樹」雖然只客串不到七集，也入圍了白玉蘭最佳男主角。(取材自微博)
胡歌在「生命樹」雖然只客串不到七集，也入圍了白玉蘭最佳男主角。(取材自微博)

第31屆上海電視節白玉蘭獎入圍名單近日曝光，掀起全網熱議。其中，視帝方面，肖戰與白宇是繼胡歌2016年以「琅琊榜」奪下視帝、張若昀2025年以「慶餘年2」入圍後，再次以古裝瞄準視帝的男演員；胡歌在「生命樹」雖然只客串不到7集，也入圍了最佳男主角；楊紫成為首位連續3年提名視后的演員。另一方面，趙麗穎未能憑藉「大城小事」順利入圍，意外成為最大「遺珠」，相關話題引發熱議。

本屆白玉蘭獎提名，現實主義主題劇集與實力派演員成為最大贏家，其中「藏海傳」、「生命樹」分別以6項和7項提名領跑。最佳男主角入圍者除了肖戰、胡歌、白宇，還有于和偉與郭京飛；最佳女主角則有孫儷、楊紫、楊冪、任素汐、吳越等。

憑藉古裝大劇「藏海傳」入圍最佳男主角的肖戰，是首位憑藉古裝劇提名視帝的90後演員，預料將與「太平年」白宇將有場激烈廝殺。

連續3年入圍的楊紫憑藉現實劇「生命樹」入圍最佳女主角。這已是她連續第3年獲視后提名，不少粉絲看好，多次與白玉蘭擦肩而過的她，今年有望封后。

不過，近年積極轉型、接連挑戰不同角色的趙麗穎卻未能進入入圍名單，讓不少網友跌破眼鏡。同樣無緣角逐的還有憑藉「利劍玫瑰」尋求突破的迪麗熱巴。兩大頂流女星的缺席，讓「白玉蘭遺珠」話題引爆社群網路。

另一方面，網上也掀起「流量派與實力派」之爭。有網友認為，白玉蘭近年愈來愈重視現實題材與專業評價，評選標準不再單看流量與熱度；但另一派則質疑，部分真正兼具收視與話題度的演員，反而容易因「流量標籤」遭到低估。白玉蘭獎頒獎典禮則定於6月26日在上海舉行。

肖戰以「藏海傳」入圍最佳男主角。(取材自微博)
肖戰以「藏海傳」入圍最佳男主角。(取材自微博)

楊紫連續三年提名白玉蘭視后。(取材自微博)
楊紫連續三年提名白玉蘭視后。(取材自微博)

楊紫 胡歌 肖戰

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