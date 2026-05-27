我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「逐街築居」曼達尼公布住房政策 推地下室合法出租試點

不懼新庇護法 長島納蘇郡長誓與ICE合作 放話霍楚：放馬過來

70歲像39歲？ 呂良偉被質疑做醫美、戴假髮 親曝驚人逆齡法

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
呂良偉表示自己總結過，逆齡分四個層次，缺一不可。（取材自小紅書）
呂良偉表示自己總結過，逆齡分四個層次，缺一不可。（取材自小紅書）

入行近半世紀的港星呂良偉，早年憑「上海灘」、「跛豪」等經典作品紅遍大江南北，前2年更在亞洲國際青年電影節以「疾速反擊」一舉奪得「最佳男主角」晉升影帝。不過，最讓外界津津樂道的，莫過於他數十年如一日的「超狂凍齡狀態」。

香港01報導，現年70歲的他，過去曾公開醫學檢測報告，證實自己的DNA甲基化年齡竟然只有39.9歲。面對外界質疑他偷偷做醫美、一頭濃密黑髮是假髮，這名圈中公認的「愛妻號」近日大方拍片反擊。呂良偉直言，真正的逆齡不需要依靠科技，更不是單靠醫美抹去皺紋，而是身上有活力，眼中有光。他笑稱自己如今依然能隨時紮馬步、跑馬拉松，甚至去老人院探訪時，還會出現「63歲小伙探望61歲大爺」搞笑畫面。

影帝也在片中毫無保留地傳授他獨創的「四層養生法」。首先是「心態逆齡」，保持對世界的好奇心，他笑說自己從不覺得有70歲，心理暗示非常重要，還呼籲大家以後不要叫他爺，叫他哥就行了。其次是「動態逆齡」，他每天堅持練功以求氣血通暢，更驕傲透露拍打戲、騎馬連續拍攝時，連年輕人都躺了，自己隔天還能繼續拍。

第三是「形態逆齡」，無論多累他都堅持站如松、坐如鐘，拒絕像老人家一樣背手駝背走路。最後則是「狀態逆齡」，只要做好前三點，自然能做到說話有力、做事有勁，展現由內而外的年輕。

最後，呂良偉語重心長地呼籲粉絲，逆齡不是天賦而是選擇，養生必須從當下開始，因為身體不是銀行，無法先透支再補回。如果從40歲就開始保養，到了70歲就能像他一樣硬朗。

香港

上一則

生意下滑？王鶴棣風波累及父親炸串店…他「拖行沈月」舊影片曝光掀議

延伸閱讀

瘋傳「找年輕武僧換心」李連杰怒斥：二次傷害家屬

瘋傳「找年輕武僧換心」李連杰怒斥：二次傷害家屬
59歲港星親曝罹絕症 批娛圈生態「她是唯一清泉」

59歲港星親曝罹絕症 批娛圈生態「她是唯一清泉」
44歲謝霆鋒北京騎行被拍 側顏帥炸似少年 網：說24歲都信

44歲謝霆鋒北京騎行被拍 側顏帥炸似少年 網：說24歲都信
42歲張孝全體會中年危機 坦言曾有低潮期

42歲張孝全體會中年危機 坦言曾有低潮期

熱門新聞

狄鶯2005年曾帶孫安佐參加「馬拉松接吻大賽」。(摘自threads)

狄鶯、孫安佐「母子接吻3小時」陪睡到15歲 網驚呼：畸形母愛

2026-05-19 00:10
「櫻桃琥珀」中，張凌赫展現出青春氣質。(取材自微博)

不只「逐玉」吸睛…張凌赫3劇入圍金鷹獎 95後男星大贏家

2026-05-20 02:30
「藏海傳」中，肖戰飾演「藏海」。圖／愛爾達電視 提供

肖戰首度挑戰致命腹黑男 片場被導演下禁令：全程不准笑

2026-05-25 09:41
某夜的胡歌。（取材自微博）

胡歌被確診為「早F晚E」 粉絲心疼：不用那麼完美

2026-05-24 07:00
法國人氣網紅莉娜馬赫夫以金屬捧胸造型登場。（路透）

Met Gala／人氣網紅全裸登場「雙手捧胸」極限裸感 下半身隨時走光

2026-05-04 19:54
重讀天月（右）親回孫安佐金主、槍枝等傳聞。(重讀天月提供)

和孫鵬協議公開 孫安佐經紀人：他也不希望兒子影響到我

2026-05-21 08:52

超人氣

更多 >
高所得夫妻利用稅制「婚姻漏洞」 連續7年免繳所得稅

高所得夫妻利用稅制「婚姻漏洞」 連續7年免繳所得稅
「你怎麼還沒死」夫婦槍殺2死3傷問倖存者 淡定買飲料

「你怎麼還沒死」夫婦槍殺2死3傷問倖存者 淡定買飲料
伊朗濃縮鈾送中國？北京外交部回應耐人尋味

伊朗濃縮鈾送中國？北京外交部回應耐人尋味
「不想和他們共度周末」梅蘭妮亞缺席川普長子婚禮原因曝光

「不想和他們共度周末」梅蘭妮亞缺席川普長子婚禮原因曝光
野生魚還是養殖魚？買海鮮 其實沒你想得那麼簡單

野生魚還是養殖魚？買海鮮 其實沒你想得那麼簡單