戲說從頭／楊紫「家業」開紅盤 央視欽點新劇扮霸氣女帝

楊紫在「家業」中飾演的「李禎」是個製墨高手。(取材自微博)

陸劇女神楊紫 近年憑藉「國色芳華」、「生命樹」奠定不敗地位，不僅剛殺青民國新劇「玉蘭花開君再來」，近日更傳出她的下一部劇將挑戰自我極限，接下央視出品的歷史大劇「女君和熹」。楊紫將在劇中挑戰飾演中國歷史上第一位臨朝稱制的皇后「鄧綏」，演繹一代霸氣女皇的傳奇一生，消息一引發大批網友與書迷熱烈期待。

據悉，「女君和熹」找來「如懿傳」、「玫瑰的故事」頂級導演汪俊親自操刀，該劇講述東漢和帝的和熹皇后「鄧綏」在男尊女卑的時代裡，憑藉卓越的政治智慧掌權，25歲便臨朝稱制，執政16年間平定羌亂、恢復西域統治、改革吏治，甚至引導蔡倫改進造紙術，堪稱「古代滿級大女主」。該劇目前仍處於籌備與劇本創作階段，預計最快將於2027年開機。

「女君和熹」有別於一般的少女成長劇，女主設定一出場便需具備四平八穩的強大氣場，對楊紫的演技將是更高層次的考驗。

事實上，楊紫近年的接戲策略已從「衝流量」轉向「展現實力」的深度作品。除了剛完工的民國傳奇劇與籌備中的歷史大劇，她目前熱播中的製墨古裝劇「家業」同樣開出紅盤，成為當季現象級爆款。

楊紫在「家業」中飾演徽州李墨世家的八房么女「李禎」，該角色核心在於不畏艱難、打破徽州墨業傳男不傳女的傳統行規，毅然投身製墨產業。劇中她展現了高超的製墨天賦，從選料、捶打到塑型，每一個細節都刻畫得入木三分。李禎不僅要在家族內鬥與同業打壓中求生存，更在墨業面臨轉型危機時，憑藉堅毅的職人精神與創新思維帶領家族重振旗鼓。

這種獨立清醒、搞事業不戀愛的堅毅形象大獲好評。該劇在播出後熱度一路飆升，不但收視與口碑完勝同檔期由楊洋主演的武俠新劇「雨霖鈴」，「李禎」一角更憑藉超高討論度，在貓眼角色熱度榜上強勢斬獲亞軍，展現出楊紫無可匹敵的扛劇實力與市場號召力。不論是「家業」中細膩堅韌的民間職人，還是未來「女君和熹」中威震朝堂的霸氣女皇，楊紫正用實力不斷拓寬自己的戲路。