周迅、文淇螢幕「母女團聚」 陳可辛被讚選角天才

周迅與新生代女演員文淇將首度搭檔演母女。(取材自微博)

由金獎導演陳可辛執導的溫暖現實主義題材電影「明天，會更好」，日前於成都正式開機。最令影迷沸騰的是，金馬影后周迅 與實力派新生代女演員文淇將在片中首度搭檔演母女。消息一出，「讓周迅文淇演母女的是天才」相關話題迅速登頂熱搜。

「明天，會更好」由陳可辛與金牌編劇張冀、吳慧玲聯手打造。周迅在片中飾演王牌主持人「沈佳」，表面上擁有令人稱羨的職業光環，私下生活卻已潰不成軍。她不僅要面對長期情感缺位的丈夫（王驍飾），還要面對在高壓環境下逐漸「失語」的女兒（文淇飾）。

然而，戲劇性的核心反轉在於，當婚姻走向破碎時，沈佳驚覺自己竟是家族遺傳阿茲海默症的患者。影片將視角從傳統的「照顧者」顛覆為「患者本身」，深刻探討在記憶逐漸消散的殘酷現實下，母女關係如何從往日的疏離與拉扯，走向雙向的救贖與和解。

其實，周迅與文淇的合作早有淵源。文淇於今年2月正式簽約加入周迅與陳坤創辦的經紀公司「東申未來」，周迅過去也曾公開讚譽文淇是「震驚到自己的演員」。而這對無論是外形輪廓還是文藝氣質都宛如「神複製」的螢幕母女，被全網盛讚為近年華語電影的「天才選角」。