8年友情翻車？王鶴棣掉粉20萬、沈月吸粉45萬

王鶴棣短時間內累計掉粉超過20萬。(取材自微博)

大陸男星王鶴棣 與沈月因綜藝「親愛的客棧2026」一場玩笑意外掀起輿論風暴，社群數據更呈現兩極化發展。王鶴棣因公開表態「當時確實不舒服」，短時間內累計掉粉超過20萬；沈月則因火速道歉、危機處理被讚得體，總漲粉突破45萬，單日甚至暴增30多萬，「8年友誼一夕翻車」成為內娛熱搜焦點。

風波起於節目收官環節，沈月與其他來賓替王鶴棣設計「最佳你只是個王鶴棣獎」，原意是希望他卸下光環、「做自己」，但主持人口誤多加「個」字，加上頒獎詞一句「我們有個群確實沒有你」，讓氣氛瞬間變得微妙，鏡頭中的王鶴棣也露出錯愕神情。

節目播出後，王鶴棣凌晨發文坦言，看完外界分析後，「當時確實不舒服」，工作室也同步發聲，強調每個人的情緒與邊界都應被尊重。支持者認為，朋友間玩笑踩線本就可能造成傷害，他願意公開表達感受，反而打破演藝圈長期「隱忍」文化。

不過另一派網友卻認為，王鶴棣把原本私下友情問題公開化，讓事件急速升溫，更翻出他過往在綜藝中的發言，包括調侃黃曉明 「埋半截了」、稱沈月「傻子」、建演員小群排除導演團隊等，形成「對己寬容、對人嚴苛」雙標質疑。

相較之下，沈月的處理方式被認為成功止血。她第一時間發長文道歉，解釋獎項本意是欣賞好友「只是王鶴棣」的真性情，而非羞辱，並曬出工作群組截圖澄清，誠懇態度意外逆轉風向，大批網友留言力挺「高情商」。

其實兩人交情可追溯至2018年合作新版「流星花園」，當時王鶴棣飾演道明寺、沈月演出杉菜，戲裡CP感延伸到戲外，一路從新人時期相伴成長，被粉絲稱為內娛「友情天花板」。近年兩人仍不時合體拍片、跳手勢舞，默契互動讓「棣月系」人氣始終不墜。只是如今，一場玩笑卻讓8年友誼被推上檯面接受公審。外界甚至傳出兩人關係生變、昔日CP粉脫粉等消息。