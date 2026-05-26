我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯再添貴婦超市 Laurel Supply薯片賣17美元

聯合航空灣區直飛日本札幌 12月開通 每周3班

8年友情翻車？王鶴棣掉粉20萬、沈月吸粉45萬

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
王鶴棣短時間內累計掉粉超過20萬。(取材自微博)
王鶴棣短時間內累計掉粉超過20萬。(取材自微博)

大陸男星王鶴棣與沈月因綜藝「親愛的客棧2026」一場玩笑意外掀起輿論風暴，社群數據更呈現兩極化發展。王鶴棣因公開表態「當時確實不舒服」，短時間內累計掉粉超過20萬；沈月則因火速道歉、危機處理被讚得體，總漲粉突破45萬，單日甚至暴增30多萬，「8年友誼一夕翻車」成為內娛熱搜焦點。

風波起於節目收官環節，沈月與其他來賓替王鶴棣設計「最佳你只是個王鶴棣獎」，原意是希望他卸下光環、「做自己」，但主持人口誤多加「個」字，加上頒獎詞一句「我們有個群確實沒有你」，讓氣氛瞬間變得微妙，鏡頭中的王鶴棣也露出錯愕神情。

節目播出後，王鶴棣凌晨發文坦言，看完外界分析後，「當時確實不舒服」，工作室也同步發聲，強調每個人的情緒與邊界都應被尊重。支持者認為，朋友間玩笑踩線本就可能造成傷害，他願意公開表達感受，反而打破演藝圈長期「隱忍」文化。

不過另一派網友卻認為，王鶴棣把原本私下友情問題公開化，讓事件急速升溫，更翻出他過往在綜藝中的發言，包括調侃黃曉明「埋半截了」、稱沈月「傻子」、建演員小群排除導演團隊等，形成「對己寬容、對人嚴苛」雙標質疑。

相較之下，沈月的處理方式被認為成功止血。她第一時間發長文道歉，解釋獎項本意是欣賞好友「只是王鶴棣」的真性情，而非羞辱，並曬出工作群組截圖澄清，誠懇態度意外逆轉風向，大批網友留言力挺「高情商」。

其實兩人交情可追溯至2018年合作新版「流星花園」，當時王鶴棣飾演道明寺、沈月演出杉菜，戲裡CP感延伸到戲外，一路從新人時期相伴成長，被粉絲稱為內娛「友情天花板」。近年兩人仍不時合體拍片、跳手勢舞，默契互動讓「棣月系」人氣始終不墜。只是如今，一場玩笑卻讓8年友誼被推上檯面接受公審。外界甚至傳出兩人關係生變、昔日CP粉脫粉等消息。

沈月總漲粉突破45萬。(取材自微博)
沈月總漲粉突破45萬。(取材自微博)

黃曉明 王鶴棣

上一則

歌手温嵐結石惡化成敗血症 ICU搶救10天終脫險

延伸閱讀

「流星」CP撕破臉？傳與沈月互刪好友 王鶴棣玻璃心掉粉

「流星」CP撕破臉？傳與沈月互刪好友 王鶴棣玻璃心掉粉
風波後首度公開亮相…王鶴棣「線上線下」人氣不墜

風波後首度公開亮相…王鶴棣「線上線下」人氣不墜

挺爭議片「監獄媽媽」 姚晨被罵上熱搜 網嘲：微博女王變翻車女王

挺爭議片「監獄媽媽」 姚晨被罵上熱搜 網嘲：微博女王變翻車女王
張凌赫曬九宮格密友照 C位不是田曦薇竟是「她」

張凌赫曬九宮格密友照 C位不是田曦薇竟是「她」

熱門新聞

狄鶯2005年曾帶孫安佐參加「馬拉松接吻大賽」。(摘自threads)

狄鶯、孫安佐「母子接吻3小時」陪睡到15歲 網驚呼：畸形母愛

2026-05-19 00:10
「櫻桃琥珀」中，張凌赫展現出青春氣質。(取材自微博)

不只「逐玉」吸睛…張凌赫3劇入圍金鷹獎 95後男星大贏家

2026-05-20 02:30
法國人氣網紅莉娜馬赫夫以金屬捧胸造型登場。（路透）

Met Gala／人氣網紅全裸登場「雙手捧胸」極限裸感 下半身隨時走光

2026-05-04 19:54
重讀天月（右）親回孫安佐金主、槍枝等傳聞。(重讀天月提供)

和孫鵬協議公開 孫安佐經紀人：他也不希望兒子影響到我

2026-05-21 08:52
某夜的胡歌。（取材自微博）

胡歌被確診為「早F晚E」 粉絲心疼：不用那麼完美

2026-05-24 07:00
「藏海傳」中，肖戰飾演「藏海」。圖／愛爾達電視 提供

肖戰首度挑戰致命腹黑男 片場被導演下禁令：全程不准笑

2026-05-25 09:41

超人氣

更多 >
美國找工作難？ 這行業大缺人 華人一周接多個面試

美國找工作難？ 這行業大缺人 華人一周接多個面試
提醒被斥鬧事…上海泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀

提醒被斥鬧事…上海泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀
心臟科醫生每天喝綠茶半年 發現一驚人結果

心臟科醫生每天喝綠茶半年 發現一驚人結果
肖戰首度挑戰致命腹黑男 片場被導演下禁令：全程不准笑

肖戰首度挑戰致命腹黑男 片場被導演下禁令：全程不准笑
USCIS：大部分H-1B簽證申請綠卡 應不用離美

USCIS：大部分H-1B簽證申請綠卡 應不用離美