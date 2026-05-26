吳磊化身「男美人魚」 精壯肌肉線條讓三亞遊客喊賺翻

吳磊在水中化身「男美人魚」。(取材自微博)

大陸人氣男星吳磊近日以驚人的運動天賦驚豔大眾。有遊客日前在海南三亞水族館遊玩時，目擊身姿優美的「男美人魚」在巨型水族箱中與魚群共舞。隨後有眼尖粉絲認出該名表演者正是吳磊。隨著現場照片與影片外流，相關話題瞬間衝上熱搜。

這場水下演出其實是吳磊為了戶外旅行綜藝「騎有此理」進行新一季內容錄製。節目組這次別出心裁，將高強度的公路騎行與夢幻的水下潛水主題相結合，而吳磊也在未配戴任何氧氣設備的情況下，完全憑藉高超的自由潛水技巧下水表演。

只見吳磊在水中展現出極為流暢的手臂與胸臂肌肉線條，姿態輕盈靈動，穿梭在魚群間還不忘隔著玻璃窗與外頭的遊客親切揮手互動。這副畫面被現場目擊者與網友盛讚為「破碎又耀眼的美男魚」、「少年感面容與野性體態的極致平衡」。

這場表演背後其實隱藏著一段勵志的反差故事。據悉，吳磊幼年時曾因氣胸反覆發作，一度被醫生斷言「此生無法潛水」。然而他多年來熱中健身、保持高度自律，不僅成功鍛鍊出驚人的肺活量，更在2025年拍攝電影「東極島」時，就曾挑戰過無呼吸裝置實拍深潛10米的艱難戲分。

這次「美男魚現身」的野生偶遇事件，不僅讓當天在場的遊客直呼買門票簡直賺翻了，吳磊這種「親身挑戰、真實體驗」的創作風格，也激起大批觀眾對新節目的期待。