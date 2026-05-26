白玉蘭獎曝入圍名單…楊紫連3年獲提名 趙麗穎成最大遺珠

楊紫連續3年提名白玉蘭視后。(取材自微博)

第31屆上海電視節白玉蘭獎入圍名單近日曝光，掀起全網熱議。其中，楊紫 成為首位連續3年提名視后的演員，肖戰則打破白玉蘭13年來「古裝無視帝」紀錄。但另一方面，趙麗穎 未能憑藉「大城小事」順利入圍，意外成為最大「遺珠」，相關話題引發熱議。

本屆白玉蘭獎提名，現實主義主題劇集與實力派演員成為最大贏家，其中「藏海傳」、「生命樹」分別以6項和7項提名領跑。最佳男主角入圍者除了肖戰，還有胡歌、于和偉、白宇、郭京飛等；最佳女主角則有孫儷、楊紫、楊冪 、任素汐、吳越等。

連續3年入圍的楊紫憑藉現實主義大劇「生命樹」入圍最佳女主角。據悉，這已是她連續第3年獲提名，刷新了白玉蘭獎歷史上的新紀錄。不少粉絲看好，曾多次與白玉蘭擦肩而過的她，今年有望封后。

憑藉古裝大劇「藏海傳」入圍最佳男主角的肖戰，不僅是首位憑藉古裝劇提名視帝的90後演員，更一舉打破白玉蘭獎長達13年來古裝劇男主角難以入圍的壁壘，呼聲同樣很高。

不過，近年積極轉型、接連挑戰不同角色的趙麗穎，卻未能進入入圍名單，讓不少網友跌破眼鏡。同樣無緣角逐的還有憑藉「利劍玫瑰」尋求突破的迪麗熱巴。兩大頂流女星的缺席，讓「白玉蘭遺珠」話題引爆社群網路。

另一方面，網上也掀起「流量派與實力派」之爭。有網友認為，白玉蘭近年愈來愈重視現實題材與專業評價，評選標準不再單看流量與熱度；但另一派則質疑，部分真正兼具收視與話題度的演員，反而容易因「流量標籤」遭到低估。白玉蘭獎頒獎典禮則定於 6月26日 在上海臨港舉行。