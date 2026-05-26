走過7年之癢…彭昱暢情牽經紀人 坦蕩作風獲讚「內娛戀愛模板」

彭昱暢演過許多膾炙人口的影視作品。(取材自微博)

憑藉精湛演技入圍過金馬獎、金雞獎的大陸男演員彭昱暢，近日被拍到與好友聚餐，身旁相伴的正是交往多年的圈外女友曾幸（TuTu）。據悉，這段戀情已低調走過近7個年頭，不僅跨越了坊間流傳的「七年之癢」，從不傳緋聞的彭昱暢更被網友封為「內娛戀愛模板」。

彭昱暢的女友曾幸原為經紀公司「天浩盛世」經紀人，後轉為彭昱暢專屬經紀人，兩人從工作夥伴一路昇華為靈魂伴侶。從他們和朋友聚餐畫面可見，兩人互動「煙火氣十足」。不只如此，彭昱暢和女友也曾多次被拍到一起玩飛盤、女友為其拍照等，被網友稱為「細水長流的現實童話」。

早在2020年4月，彭昱暢首度被狗仔拍到與女性朋友約會，他便在第一時間大方官宣承認戀情，更澄清女方並非外界猜測的女星張婧儀，而是圈外女友；到了2023年9月，面對網上憑空捏造的「出軌網紅」不實謠言，彭昱暢更選擇正面對決，連夜親自開直播闢謠，堅定表示聚餐同行的人「就是我交往多年的女朋友」。

現年31歲的彭昱暢，在演藝圈的定位早已從早期的「憨萌綜藝咖」成功蛻變為「新生代演技派代表」。他近年代表作包括奇幻漫改劇「異人之下」、職場喜劇「年少有為」、青春熱血劇「風犬少年的天空」，以及喜劇電影「沐浴之王」與「一點就到家」等。

近日，他與丁禹兮主演的懸疑電影「天才遊戲」、國家安全題材劇「交鋒」及古裝武俠劇「萬古最強宗」等多部新作已陸續進入宣傳期。粉絲在祝福戀情的同時，也紛紛呼籲媒體「多關注作品」。