肖戰、孫儷入圍白玉蘭獎 胡歌「客串」意外擠進影帝名單

「藏海傳」男主角肖戰眼神全是戲。(圖／中視提供)

34歲肖戰 、43歲孫儷 今年3月雙雙拿下SMG（上海廣播電視台）帝后殊榮，今天第31屆上海電視節白玉蘭獎入圍名單公布，兩人分別以「藏海傳」、「蠻好的人生」再度入圍，孫儷與「甄嬛傳」皇帝陳建斌的舊愛吳越對打，肖戰碰上強勁對手胡歌 ，在「生命樹」只是客串卻入圍了最佳男主角。

孫儷憑「後宮甄嬛傳」創事業高峰，聲勢至今不墜，不是只演活了嬛嬛，2017年起，先後以「羋月傳」、「那年花開月正圓」、「安家」獲得SMG電視劇品質盛典肯定。36歲那年她即已包攬中國電視劇飛天、金鷹、白玉蘭獎，是1980年之後首位大滿貫視后，如今是她8度入圍白玉蘭獎。

白玉蘭獎女主角部分，除了孫儷和吳越之外，當紅的楊紫以「生命樹」入圍，這是她連續3年入圍，還有楊冪「生萬物」、任素汐「無盡的盡頭」。男主角部分，肖戰成為首位1990年後出生入圍的男演員，也打破白玉蘭獎近13年「古裝無視帝」，胡歌在「生命樹」戲分不到7集，最後憑演技放大光采，「太平年」白宇、「老舅」郭京飛、還有老將于和偉「沈默的榮耀」。

劇集部分「生命樹」、「生萬物」、「藏海傳」均入圍6項。

孫儷在「蠻好的人生」飾演的年薪百萬保險金牌銷售「胡曼黎」。(圖／中天娛樂台提供)