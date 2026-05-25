林志玲客串陸劇「名字被消失」疑戲分被全刪 綜藝節目也遭撤預告

林志玲日前婉拒出任「文策院董事」。(圖／文策院提供)

女星林志玲 日前接任台灣文策院董事掀起熱議，沒想到她為了「避免更多誤解」，在8天後秒請辭。不過近期她先前客串演出的陸劇「玉蘭花開君再來」正式殺青，但在演員陣容上卻未見林志玲的名字。不僅如此，林志玲日前參與的陸綜「毛雪汪」原定昨日要播出，不過該節目卻改播譚松韻與董晴的內容，日前公開的預告貼文也從官方微博 下架。

「玉蘭花開君再來」改編自上海錦江飯店創辦人董竹君的真實人生，由楊紫 主演，林志玲在劇中客串飾演女主角生命中的重要人物「楊蘭春」，今年1月曾赴當地參與拍攝2天，因是客串角色，雖然戲分不多，但仍備受期待。

不過隨著劇組公開完整卡司，包括主演、特別出演及友情客串等名單分類，都並未見到林志玲的名字。但也有人猜測，客串角色本來就不一定會被正式列入名單，因此未必代表戲份遭刪除，或許會在後期製作過程中做出調整，但截至目前為止，劇組方面並未正面回應該事。

另外，由毛不易、李雪琴加上毛不易的狗狗元寶組成的節目「毛雪汪」，每集邀請不同的嘉賓聊天互動。原本該節目25日輪到林志玲登場，甚至在5月19日節目官方微博曾公開預告片。畫面中片中林志玲身穿優雅粉色連身裙、戴著遮陽帽溫柔現身，並且分享婚後帶小孩的生活日常，更當場示範如何在超市「優雅搶菜」。

不僅如此，節目中李雪琴與毛不易還好奇詢問林志玲是否從不吵架，以及若被狗仔拍到小孩會不會破口大罵，3人更互戴林志玲收藏的各種「帽子」。不過今該則貼文已下架，節目改播出譚松韻與董晴的集數。